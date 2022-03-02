Евросоюз отключил от SWIFT семь российских банков и запретил продавать евро в Россию

Об отключении говорится на официальном сайте законов Европейского союза.
«Решение вступает в силу с даты его публикации в Официальном журнале Европейского Союза», — говорится в сообщении.
Кроме того, как уточняет РБК, Евросоюз запретил продавать, поставлять, передавать и экспортировать в Россию банкноты евро.
«Запрещается продавать, поставлять, передавать или экспортировать банкноты, деноминированные в евро, в Россию или любому физическому или юридическому лицу, организации или органу в России, включая правительство и Центральный банк России, или для использования в России», — говорится в сообщении на портале законодательства ЕС.
Запрет не распространяется, если евро нужны для личного пользования граждан, направляющихся в Россию, а также для нужд диппредставительств, консульств или международных организаций в России.
Ранее постоянные представители стран Евросоюза одобрили отключение ряда российских банков от системы SWIFT, а в кабмине ФРГ заявили, что и другие банки при необходимости могут отключить.
Накануне в Госдуме рассказали, как российские банки будут действовать при отключении от SWIFT.