2 марта -6°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Экономика

Евросоюз отключил от SWIFT семь российских банков и запретил продавать евро в Россию

ЕС отключил от SWIFT российские банки ВТБ, «Россия», «Открытие», а также Промсвязьбанк, Совкомбанк, «ВЭБ.РФ» и Новикомбанк, сообщает RT.

Деньги. Евро.
Деньги. Евро.
pixabay.com.

Об отключении говорится на официальном сайте законов Европейского союза.

«Решение вступает в силу с даты его публикации в Официальном журнале Европейского Союза», — говорится в сообщении.

Кроме того, как уточняет РБК, Евросоюз запретил продавать, поставлять, передавать и экспортировать в Россию банкноты евро.

«Запрещается продавать, поставлять, передавать или экспортировать банкноты, деноминированные в евро, в Россию или любому физическому или юридическому лицу, организации или органу в России, включая правительство и Центральный банк России, или для использования в России», — говорится в сообщении на портале законодательства ЕС.

Запрет не распространяется, если евро нужны для личного пользования граждан, направляющихся в Россию, а также для нужд диппредставительств, консульств или международных организаций в России.

Ранее постоянные представители стран Евросоюза одобрили отключение ряда российских банков от системы SWIFT, а в кабмине ФРГ заявили, что и другие банки при необходимости могут отключить.

Накануне в Госдуме рассказали, как российские банки будут действовать при отключении от SWIFT.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость