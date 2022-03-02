Евросоюз отключил от SWIFT семь российских банков и запретил продавать евро в Россию

Об отключении говорится на официальном сайте законов Европейского союза.

«Решение вступает в силу с даты его публикации в Официальном журнале Европейского Союза», — говорится в сообщении.

Кроме того, как уточняет РБК, Евросоюз запретил продавать, поставлять, передавать и экспортировать в Россию банкноты евро.

«Запрещается продавать, поставлять, передавать или экспортировать банкноты, деноминированные в евро, в Россию или любому физическому или юридическому лицу, организации или органу в России, включая правительство и Центральный банк России, или для использования в России», — говорится в сообщении на портале законодательства ЕС.