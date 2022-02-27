Как российские банки будут действовать при отключении от SWIFT. Об этом рассказали в Госдуме

Раннее в кабмине Германии заявили, что попавшие под санкции банки отключат от SWIFT и «парализуют» активы ЦБ.
Аксаков отметил, что банки смогут использовать созданную ЦБ систему передачи финансовых сообщений, а также инфраструктуру дружественных стран.
«Ну у нас, если говорить об экономических вариантах, то использование своей внутренней системы передачи финансовых сообщений. Второе, это использование взаимоотношений с дружественными странами и их инфраструктуры, для того, чтобы обслуживать финансовый аппарат», — подчеркнул Аксаков.
Ранее крупный алтайский продуктовый ретейлер «Мария-Ра» объяснил, почему советует карту «Мир» для шопинга.