Как российские банки будут действовать при отключении от SWIFT. Об этом рассказали в Госдуме

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков рассказал РИА «Новости» , что российские банки продолжат работу при отключении от SWIFT.

Раннее в кабмине Германии заявили, что попавшие под санкции банки отключат от SWIFT и «парализуют» активы ЦБ.

Аксаков отметил, что банки смогут использовать созданную ЦБ систему передачи финансовых сообщений, а также инфраструктуру дружественных стран.

«Ну у нас, если говорить об экономических вариантах, то использование своей внутренней системы передачи финансовых сообщений. Второе, это использование взаимоотношений с дружественными странами и их инфраструктуры, для того, чтобы обслуживать финансовый аппарат», — подчеркнул Аксаков.

Ранее крупный алтайский продуктовый ретейлер «Мария-Ра» объяснил, почему советует карту «Мир» для шопинга.