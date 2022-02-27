27 февраля -6°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Экономика

Как российские банки будут действовать при отключении от SWIFT. Об этом рассказали в Госдуме

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков рассказал РИА «Новости», что российские банки продолжат работу при отключении от SWIFT.

Банковская карта.
Банковская карта.
СС0

Раннее в кабмине Германии заявили, что попавшие под санкции банки отключат от SWIFT и «парализуют» активы ЦБ.

Аксаков отметил, что банки смогут использовать созданную ЦБ систему передачи финансовых сообщений, а также инфраструктуру дружественных стран.

«Ну у нас, если говорить об экономических вариантах, то использование своей внутренней системы передачи финансовых сообщений. Второе, это использование взаимоотношений с дружественными странами и их инфраструктуры, для того, чтобы обслуживать финансовый аппарат», — подчеркнул Аксаков.

Ранее крупный алтайский продуктовый ретейлер «Мария-Ра» объяснил, почему советует карту «Мир» для шопинга.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость