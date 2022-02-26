«Это не фейк». «Мария-Ра» объяснила, почему советует карту «Мир» для шопинга

Торговая сеть «Мария-Ра» объяснила, почему порекомендовала покупателям использовать в расчетах карту российской платежной системы «Мир». Эта карта более экономичная и к тому же санкции ей не страшны, заявили в компании.

Вызвало споры

Объявления с рекомендацией оплачивать покупки с использованием карты «Мир» супермаркеты торговой сети «Мария-Ра» появились на кассах после объявления международных санкций в связи с военной операцией России на Украине.

Совет вызвал споры. Тем более, что попавшие под санкции банки тогда же объяснили — внутри страны работают все карты, в том числе карты международных платежных систем.

Экономичны и безопасны

И вот компании «Мария-Ра» дали объяснение, «чтобы не давать возможность появлению слухов». Ритейлер подтвердил — это не фейк. Есть две причины, по которым появилось объявление.

Во-первых , в нашей компании планомерно идет перевод сотрудников на данную систему , так как она более экономичная в обслуживании.

в нашей компании планомерно идет перевод сотрудников на данную систему так как она более экономичная в обслуживании. Во-вторых , это отечественная платежная система , а значит — она более безопасна и надежна в плане применения любых санкций или ограничений , вызванных какими бы ни было политическими событиями.

В компании подчеркнули, что никого не ограничивают в праве пользоваться любыми доступными платежными системами. А объявление — это рекомендация, «которую мы разместили, заботясь о комфорте и безопасности наших покупателей».

Новые кассы самообслуживания в торговой сети «Марии-Ра» в ТЦ «Первомайский» в Барнауле. Altapress.ru

Воспоминания о прошлом

Но, надо сказать, в 2014 году, после того, как Крым вошел в состав России и страны запада ввели санкции, проблемы с картами в самом деле были.

Тогда под международные санкции попали четыре банка, принадлежащие «друзьями Путина» — братьям Ротенбергам и Юрию Ковальчуку: банк «Россия», «Собинбанк», «СМП-Банк» и «Инвесткапиталбанк», рассказывает abnews.ru.

И тогда Visa и MasterCard отключили эти банки от своих систем. Клиенты именно этих банков не могли ни снять наличные, ни сделать перевод, ни оплатить покупку.

Банкомат. СС0

После этого в России приняли решение о создании собственной, национальной платежной системы карт, что и было сделано. «Мир» — это результат той работы. На карту «Мир» постепенно стали в обязательном порядке переводить всех бюджетников и получателей пособий и пенсий.

Кроме того, со временем договорились, что Visa и MasterСard создадут в России собственные центры обработки информации. Хотя сначала речь шла о том, чтобы вообще запретить в России прием карт.

В конце концов компаниям Visa и MasterСard разрешили остаться в стране — а те перенесли часть своих систем под контроль России.

Будет ли продолжение?

Вопрос вопросов — могут ли международные карты отключить на этот раз и сделать недоступными операции внутри страны?

Пока все серьезные эксперты утверждают, что это маловероятно. Однако во второй половине дня Сбербанк, ВТБ, Альфа-Банк и «Открытие» выпустили совместное заявление. И в нем содержится фраза: «Мы готовы к различным сценариям».

Какие именно сценарии возможны, банки, спокойствия (или краткости) ради, не рассказывают.

Как бы там ни было, банки успокоили — делают все, чтобы россияне могли пользоваться картами, счетами, банковскими приложениями.

Карта «Мир». Источник: nspk.ru.

Какие карты не работают за границей

Карты банков, попавших под санкции, не работают только за границей. Список стран, в которых они теперь бесполезны, еще никто не называл. Считается, что это страны, которые поддерживают санкции.

25 февраля altapress.ru сообщал, что в Турции карты ВТБ уже не работают.

В Центробанке объяснили: картами попавших под санкции банков (группа ВТБ, Совкомбанк, Новикомбанк, Промсвязьбанк, «Открытия») нельзя расплачиваться только за границей. Внутри страны — можно.

Карты этих банков также невозможно использовать для оплаты услуг в онлайн магазинах и агрегаторах услуг, зарегистрированных в странах, поддерживающих санкции. Кроме того, карты этих банков не смогут использоваться с сервисами ApplePay, GooglePay.

Кстати, под санкции также попал и Сбер — но под другие. И в банке заверили, что владельцам его карт Visa и Mastercard вполне доступны операции за границей — без каких-либо ограничений.

Вот такие новости.