Чего ждать от санкций: Сбер ответил на самые популярные вопросы клиентов

На фоне событий на Украине США ввели санкции в отношении ряда российских банков, в том числе и Сбербанка. Как возникшая ситуация отразилась на работе одного из крупнейших финансовых институтов страны, будут ли доступны переводы за рубеж и сервисы онлайн-оплаты — в этих и других не менее важных вопросах помогли разобраться эксперты Сбербанка.