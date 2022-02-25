Чего ждать от санкций: Сбер ответил на самые популярные вопросы клиентов

Клиенты Сбера могут, как и раньше, совершать все операции. Никаких ограничений сейчас нет — банк и все его сервисы работают в обычном режиме.
Обменять валюту по текущему курсу можно в отделениях Сбера или в мобильном приложении СберБанк Онлайн.
Да, все средства, находящиеся на вашем валютном счете, доступны по первому требованию.
Валютные переводы работают в обычном режиме, вы можете сделать перевод. Однако из-за дополнительной проверки на стороне контрагентов время проведения операций может быть увеличено.
Сбер изучает, какие ограничения коснутся нашей работы с зарубежными корреспондентскими счетами в конце марта.
Да, вы можете совершать операции по картам Visa и MasterCard в обычном режиме без ограничений.
Да, мобильная и web-версия приложения СберБанк Онлайн работают, как и раньше.
Да, ApplePay и GooglePay работают с картами Сбера, как и раньше.
Нет, операции с российскими и иностранными ценными бумагами проводятся, как и раньше.
Да. В настоящее время мы работаем в штатном режиме, все операции по покупке и продаже иностранных ценных бумаг доступны.