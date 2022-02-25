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Чего ждать от санкций: Сбер ответил на самые популярные вопросы клиентов

  1. Какие ограничения возникли после введения санкций?
  2. Как купить или продать валюту?
  3. Могу ли я получить валюту со своего счета?
  4. Мне нужно перевести валюту клиенту, находящемуся за рубежом. Как это сделать?
  5. Смогу ли я пользоваться за рубежом картой Сбера?
  6. Будет ли работать приложение СберБанк Онлайн?
  7. Смогу ли я расплачиваться с помощью ApplePay, GooglePay?
  8. Повлияли ли санкции на операции с ценными бумагами?
  9. Я могу делать операции с иностранными ценными бумагами?

На фоне событий на Украине США ввели санкции в отношении ряда российских банков, в том числе и Сбербанка. Как возникшая ситуация отразилась на работе одного из крупнейших финансовых институтов страны, будут ли доступны переводы за рубеж и сервисы онлайн-оплаты — в этих и других не менее важных вопросах помогли разобраться эксперты Сбербанка.

1
Какие ограничения возникли после введения санкций?

Клиенты Сбера могут, как и раньше, совершать все операции. Никаких ограничений сейчас нет — банк и все его сервисы работают в обычном режиме.

2
Как купить или продать валюту?

Обменять валюту по текущему курсу можно в отделениях Сбера или в мобильном приложении СберБанк Онлайн.

3
Могу ли я получить валюту со своего счета?

Да, все средства, находящиеся на вашем валютном счете, доступны по первому требованию.

4
Мне нужно перевести валюту клиенту, находящемуся за рубежом. Как это сделать?

Валютные переводы работают в обычном режиме, вы можете сделать перевод. Однако из-за дополнительной проверки на стороне контрагентов время проведения операций может быть увеличено.

Сбер изучает, какие ограничения коснутся нашей работы с зарубежными корреспондентскими счетами в конце марта.

5
Смогу ли я пользоваться за рубежом картой Сбера?

Да, вы можете совершать операции по картам Visa и MasterCard в обычном режиме без ограничений.

6
Будет ли работать приложение СберБанк Онлайн?

Да, мобильная и web-версия приложения СберБанк Онлайн работают, как и раньше.

7
Смогу ли я расплачиваться с помощью ApplePay, GooglePay?

Да, ApplePay и GooglePay работают с картами Сбера, как и раньше.

8
Повлияли ли санкции на операции с ценными бумагами?

Нет, операции с российскими и иностранными ценными бумагами проводятся, как и раньше.

9
Я могу делать операции с иностранными ценными бумагами?

Да. В настоящее время мы работаем в штатном режиме, все операции по покупке и продаже иностранных ценных бумаг доступны.

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