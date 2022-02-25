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Отдыхающий в Турции барнаулец не смог расплатиться банковскими картами

Россиянин, отдыхающий в Турции, сообщил, что его карта банка ВТБ в этой стране уже не работает. По его словам, проблемы были и с картой банка Тинькофф — он не смог ни расплатиться, ни снять деньги. В ВТБ рекомендуют пользоваться за границей наличными — судя по всему, санкции в отношении ряда российских банков, введенные Западом, уже начали действовать.

Банковская карта.
Банковская карта.
Pixabay.com

Бывший барнаулец отдыхает в самом популярном курортном городе Турции Аланье. При попытке расплатиться картой международной платежной системы он обнаружил: операция не выполняется.

Причем не работает ни карта ВТБ, ни карта банка Тинькофф. К счастью, у мужчины был небольшой запас наличных.

В ВТБ введение санкций в отношении этого банка прокомментировали еще утром 25 февраля.

Там сообщили, что из-за введения санкций использование карт Visa и MasterCard этого банка за границей невозможно. Недоступны и валютные переводы за рубеж, использование и оплата по картам ВТБ на зарубежных сайтах.

Аланья. Турция.
Аланья. Турция.
Altapress.ru

В банке посоветовали перевести деньги на карту другого банка, в отношении которого не введены ограничения, или заранее снять наличные средства и расплачиваться ими, сообщает сайт банка.

В то же время переводы внутри ВТБ и по России доступны в полном объеме в рублях и в иностранной валюте.

А вот причины проблем с Тинькофф пока не очень понятны — этот банк не попал под санкции. Сервис Downdetector сообщал о сбоях в работе банка 24 февраля. Основные жалобы связаны с онлайн-банкингом и переводом средств, рассказал Интерфакс.

Но, судя по Downdetector, 25 февраля сбои были сведены к минимуму. Правда, в течение дня их количество снова возросло.

В супермаркете, февраль 2022.
В супермаркете, февраль 2022.
Altapress.ru

Напомним, после объявление президентом Владимиром Путиным военной спецоперации на Украине, на Сбербанк и Газпромбанк, «Открытие», Совкомбанк, Новикомбанк и ВТБ наложены санкции стран Запада. Сообщение об этом власти сделали вечером 24 февраля. И вот 25 февраля карты уже перестали действовать.

В банке «Открытие» тоже уже прокомментировали ситуацию. Там сообщили, что в России все операции выполняются, как раньше. А введенные ограничения коснутся использования карт банка за границей.

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