Попавшие под санкции банки отключат от SWIFT и «парализуют» активы ЦБ

Решение об усилении санкций приняли США, Франция, Канада, Италия, Британия, Германия и Европейская комиссия.
«Все российские банки, которые уже попали под санкции международного сообщества, а при необходимости и другие российские банки будут исключены из международной платежной системы SWIFT. Это направлено на то, чтобы изолировать эти учреждения от международных финансовых потоков, что значительно ограничит их глобальную деятельность», — говорится в сообщении.
Также ограничат возможности Банка России по поддержке курса рубля международными финансовыми операциями.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что транзакции ЦБ будут заморожены.
Кроме того, богатым россиянам запретят получать европейское гражданство в обмен на крупные инвестиции в страну.
Евросоюз вместе со своими партнерами также намерен лишить российских олигархов возможности использовать свои международные финансовые активы.
В случае отказа России прекратить спецоперацию на Украине могут быть приняты дополнительные санкции, добавили в немецком минфине.
Ранее сообщили, что США «всерьез рассматривают» возможность отключить Россию от SWIFT.