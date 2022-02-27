Попавшие под санкции банки отключат от SWIFT и «парализуют» активы ЦБ

Решение об усилении санкций приняли США, Франция, Канада, Италия, Британия, Германия и Европейская комиссия.

«Все российские банки, которые уже попали под санкции международного сообщества, а при необходимости и другие российские банки будут исключены из международной платежной системы SWIFT. Это направлено на то, чтобы изолировать эти учреждения от международных финансовых потоков, что значительно ограничит их глобальную деятельность», — говорится в сообщении.