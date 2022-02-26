Соединенные Штаты с европейскими коллегам «всерьез рассматривают» возможность отключить Россию от международной межбанковской системы SWIFT, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Bloomberg .

По их данным, представители Белого дома обсуждают возможность надавить на руководство ЕС, чтобы вместе отключить Россию от межбанковской системы.

В настоящее время эти планы якобы согласовываются с Федеральной резервной системой, которая выполняет роль надзирательного органа по SWIFT, сообщил источник.

Подчеркивается, что окончательного решения по данному вопросу пока не было принято.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал лидеров НАТО срочно принять меры против России по SWIFT, чтобы «причинить максимальную боль президенту Путину и его режиму», сообщало РИА «Новости».

Об этом же говорил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Кошелек , банковские карты. СС0

Заявления о возможном отключении России от SWIFT звучат с 2014 года — с начала кризиса на Украине, вспоминает Lenta.ru.

SWIFT расшифровывается как Общество всемирных межбанковских финансовых телекоммуникаций, Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication.

При этом отключение России от SWIFT не означает напрямую лишение доступа к международным платежным системам Visa и Mastercard. Их работа может оказаться затруднена из-за более медленных транзакций.

Внутрироссийские платежи по картам иностранных систем обрабатываются через Национальную систему платежных карт (НСПК). На ее базе работает аналог Visa и Mastercard — «Мир».

Ранее в «Марии-РА» пояснили, почему призывают покупателей перейти на карты «Мир».