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Политика

Отключить Россию от SWIFT призвал глава МИД Украины

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал ввести санкции против России и отключить ее от международной платежной системы SWIFT.

Банковская карта.
Банковская карта.
Pixabay.com

«Мир должен действовать немедленно. Решается будущее Европы и мира», — написал он в своем микроблоге.

По словам дипломата, мировое сообщество должно принять «разрушительные санкции против РФ», изолировать Россию всеми способами, а также поставить оружие для Украины и оказать финансовую и гуманитарную помощь Киеву.

Белый дом может запретить американским банкам обрабатывать переводы из российских банков. По неофициальным данным, эта мера входит в пакет новых санкций против России, который США подготовили на случай российского вторжения на Украину.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе.

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