2 марта
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Экономика

Полностью прекратила экспорт в Европу «Северсталь» российского миллиардера

«Северсталь» российского миллиардера Алексея Мордашова полностью прекратила экспорт стальной продукции в страны ЕС, пишет «Коммерсантъ».

Миллиардер Алексей Мордашов.
Миллиардер Алексей Мордашов.
kremlin.ru

Источник, близкий к компании, подтвердил «Интерфаксу», что отгрузка металла европейским клиентам — как компаниям, так и трейдерам — полностью остановлена.

Еще один собеседник агентства рассказал, что «весь автотранспорт, который на момент объявления санкционного списка был в пути, разворачивали где застали — и на погранпунктах, и у складских ворот клиентов».

В «Северстали» отказались от комментариев, отметив, что компания «изучает различные варианты» переориентации европейских объемов на другие экспортные направления, в том числе в страны Азии, Южной Америки, Ближнего Востока.

Поставки в европейский регион осуществлялись по «коротким» контрактам, «длинных контрактов не так много», пояснил источник, близкий к компании.

28 февраля февраля целая группа крупнейших российских бизнесменов была включена в «черный список» Евросоюза, среди них — владелец «Северстали» Алексей Мордашов.

Цифра

По итогам 2021 года около 47% выручки «Северстали» пришлось на продажи на экспортные рынки (более 30% - на европейский рынок).

Между тем миллиардер Олег Дерипаска призвал закончить «весь этот госкапитализм».

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