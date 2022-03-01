Российский миллиардер призвал закончить «весь этот госкапитализм»

Бизнесмен Олег Дерипаска заявил о необходимости менять экономическую политику и «заканчивать этот госкапитализм», написал миллиардер в Telegram-канале.

«Сейчас, как в 2014-м, пересидеть не удастся. Необходимо менять экономическую политику, нужно заканчивать весь этот госкапитализм», — написал бизнесмен после очередных антикризисных мер Центробанка.

По его словам, во время настоящего кризиса нужны реальные кризис-менеджеры, а не «фантасты», у которых есть лишь презентации, пишет Газета.Ru.

28 февраля Дерипаска попросил у Банка России разъяснить ситуацию по поводу дальнейшей экономической политики, проводимой регулятором.

Он также добавил, что разъяснений требуют подъем ключевой ставки и обязательная продажа валюты экспортерами.

Ранее в тот же день совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку до 20% годовых.

Накануне о возможных последствиях повышения ЦБ ключевой ставки рассказал эксперт.