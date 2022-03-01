Российский миллиардер призвал закончить «весь этот госкапитализм»

«Сейчас, как в 2014-м, пересидеть не удастся. Необходимо менять экономическую политику, нужно заканчивать весь этот госкапитализм», — написал бизнесмен после очередных антикризисных мер Центробанка.
По его словам, во время настоящего кризиса нужны реальные кризис-менеджеры, а не «фантасты», у которых есть лишь презентации, пишет Газета.Ru.
28 февраля Дерипаска попросил у Банка России разъяснить ситуацию по поводу дальнейшей экономической политики, проводимой регулятором.
Он также добавил, что разъяснений требуют подъем ключевой ставки и обязательная продажа валюты экспортерами.
Ранее в тот же день совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку до 20% годовых.
Накануне о возможных последствиях повышения ЦБ ключевой ставки рассказал эксперт.