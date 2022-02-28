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Экономика

О возможных последствиях повышения ЦБ ключевой ставки рассказал эксперт

Повышение Центральным Банком (ЦБ) России ключевой ставки вдвое нанесет удар по спросу на кредиты, считает кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев, пишет Lenta.ru.

Банк России.
Банк России.
cbr.ru

«Последствия какие: подскочит ставка кредитования промышленных предприятий, которым в такой обстановке работать будет очень сложно. Будет, конечно, удар по рынку потребительского кредитования, по ипотечному кредитованию, по автокредитованию и по любому другому кредитованию», — объяснил экономист.

Он также отметил, что в сложившихся обстоятельствах банки, возможно, не смогут повышать ставки по кредитам вслед за ЦБ.

«Если у них никто по высоким ставкам оформлять кредиты не будет, то они не будут их повышать. С другой стороны, они не будут повышать ставки по вкладам, потому что они должны показывать в отчетности перед ЦБ, что у них есть маржа», — поделился Беляев.

Ранее ЦБ принял решение повысить ставку с 9,5 до 20% годовых.

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