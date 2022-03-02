Сбербанк и ВТБ второй раз за два дня повысили ставки по депозитам

Сбербанк и ВТБ второй раз за два дня повысили ставки по вкладам — предыдущее повышение в двух крупнейших банках произошло 1 марта, сообщает РБК.

Сбербанк повысил ставки по рублевым вкладам, говорится в сообщении банка.

Так, со 2 марта ставка по вкладу «СберВклад Прайм» составит 21% на срок от одного до трех месяцев, «СберВклад» на тот же срок можно разместить под 20%. В валюте Сбербанк предлагает ставки в зависимости от суммы вклада: 4% для вкладов от $1 тыс., 5% — от $10 тыс., 6% — от $100 тыс.

Также решение о повышении процентных ставок по рублевым вкладам, накопительным счетам и валютным депозитам принял ВТБ.

«Максимальные ставки по рублевым вкладам и накопительным счетам достигнут 21% годовых, по депозитам в долларах — 8%, в евро — 7%. Изменения вступают в силу 2 марта», — говорится в сообщении ВТБ.

Для получения максимальной доходности по рублевым вкладам ВТБ нужно разместить средства на депозите на полгода без опций снятия и пополнения, для вкладов в долларах и евро — на три месяца.

Также повышена до 21% базовая ставка по вкладу «Сейф», для которого проценты по счету начисляются на минимальный остаток по счету и выплачиваются ежемесячно.

Ранее о возможных последствиях повышения ЦБ ключевой ставки рассказал эксперт.