Российская делегация прибыла в Беловежскую пущу на переговоры, но они пройдут не там

Переговоры с Украины с Россией состоятся, но пройдут не в Беловежской пуще в Белоруссии, а в другом месте, сообщил представитель украинской делегации Давид Арахамия.

Между тем российская делегация уже прибыла в Беловежскую пущу. По словам главы делегации Владимира Мединского, место для переговоров стороны выбирали совместно, отмечает ТАСС.

«Информация о переговорах в Беловежской пущи не соответствует действительности. Переговоры действительно будут, но место другое. Все подробности будут позже», — написал Давид Арахамия в Facebook.

Отметим, что российская делегация прибыла на переговоры с украинской стороной в том же составе, в котором была в прошлый раз в Гомельской области. Помимо Мединского, в нее вошли заместители глав Минобороны и МИД РФ Андрей Руденко и Александр Фомин, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, а также посол России в Белоруссии, полпред РФ в Контактной группе Борис Грызлов.

Ранее Казахстан предложил быть посредником на переговорах России и Украины.