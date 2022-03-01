Казахстан предложил быть посредником на переговорах России и Украины

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал Россию и Украину к переговорам, пишет «Коммерсантъ».

Он отметил, что готовы оказать «посреднические услуги». По мнению Токаева, невыполнение Минских соглашений стало причиной российской спецоперации на Украине.

Эту тему президент Казахстана обсудил во время выступления на съезде правящей партии в Нур-Сулатне.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что «худой мир лучше доброй ссоры».

«Мы призываем оба государства к нахождению общего языка за столом переговоров, к достижению договоренности и согласия, другого пути нет», — почеркнул он (цитата по «Интерфаксу»).

Токаев заверил — Казахстан в случае необходимости готов выступить посредником в переговорах России с Украиной.

«Казахстан со своей стороны готов оказать всяческое содействие, включая посреднические услуги, если они, конечно, понадобятся», — уточнил президент.

Он убежден, что Минские договоренности по Донбассу «остались на бумаге». Именно это, как считает Касым-Жомарт Токаев, привело к военным действиям на Украине.

Президент РФ Владимир Путин объявил об операции по «демилитаризации и денацификации» Украины 24 февраля.