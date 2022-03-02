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Экономика

Российский миллиардер решил продать свои виллы в Англии и футбольный клуб

Швейцарский миллиардер Хансйорг Висс сообщил, что получил предложение о покупке «Челси» от российского бизнесмена Романа Абрамовича, пишет «Чемпионат».

Роман Абрамович.
Роман Абрамович.
roman-abramovich.com.

«Абрамович пытается продать свои виллы в Англии. Он также хочет поскорее избавиться от „Челси“. 1 марта я и еще трое человек получили предложение купить „Челси“ от Абрамовича. Мне нужно подождать четыре-пять дней. Сейчас Абрамович просит слишком много денег. „Челси“ должен ему £2 млрд, но у клуба нет денег. Это означает, что тот, кто покупает „Челси“, должен будет компенсировать эту сумму Абрамовичу», — пишет швейцарская Blick.

Швейцарский магнат заметил, что пока еще неизвестна сумма продажи футбольного клуба.

«Я вполне могу представить, что куплю „Челси“ вместе с партнерами. Но сначала нужно изучить общие условия. Точно могу сказать, что не буду делать что-то подобное в одиночку. Если куплю „Челси“, то с консорциумом, состоящим из шести-семи инвесторов», — заявил Висс.

Ранее самый дорогой в России частный самолет купил бывший «начальник Чукотки».

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