Российский миллиардер решил продать свои виллы в Англии и футбольный клуб

«Абрамович пытается продать свои виллы в Англии. Он также хочет поскорее избавиться от „Челси“. 1 марта я и еще трое человек получили предложение купить „Челси“ от Абрамовича. Мне нужно подождать четыре-пять дней. Сейчас Абрамович просит слишком много денег. „Челси“ должен ему £2 млрд, но у клуба нет денег. Это означает, что тот, кто покупает „Челси“, должен будет компенсировать эту сумму Абрамовичу», — пишет швейцарская Blick.