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Жизнь

Минобороны РФ сообщило число погибших российских и украинских военных

В ходе спецоперации потери Украины составили более 2 870 человек, России — 498, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Армия России.
Армия России.
government.ru

«Среди националистов и военнослужащих силовых структур Украины потери составляют: более 2 870 убитыми и около 3 700 ранеными», — сказал Конашенков.

Количество пленных военнослужащих силовых ведомств Украины составляет 572 человека.

Среди российских военнослужащих погибли при исполнении воинского долга 498 человек и 1 597 получили ранения.

«Российские военнослужащие, российская армия с честью выполняет задачу. Она устраняет реальную угрозу России, исходившую до недавнего времени с территории Украины. С территории, на которой вопреки воле украинского народа в ближайшее время должны были появиться натовские базы, ядерное оружие, средства его доставки. Родина будет защищена», — сказал генерал.

Ранее 2 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что делегация РФ, которая примет участие в переговорах с Украиной, будет ждать коллег уже с вечера.

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