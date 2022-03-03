Минобороны РФ сообщило число погибших российских и украинских военных

В ходе спецоперации потери Украины составили более 2 870 человек, России — 498, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

«Среди националистов и военнослужащих силовых структур Украины потери составляют: более 2 870 убитыми и около 3 700 ранеными», — сказал Конашенков.

Количество пленных военнослужащих силовых ведомств Украины составляет 572 человека.

Среди российских военнослужащих погибли при исполнении воинского долга 498 человек и 1 597 получили ранения.

«Российские военнослужащие, российская армия с честью выполняет задачу. Она устраняет реальную угрозу России, исходившую до недавнего времени с территории Украины. С территории, на которой вопреки воле украинского народа в ближайшее время должны были появиться натовские базы, ядерное оружие, средства его доставки. Родина будет защищена», — сказал генерал.

Ранее 2 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что делегация РФ, которая примет участие в переговорах с Украиной, будет ждать коллег уже с вечера.