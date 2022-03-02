Песков заявил, что делегация РФ с вечера 2 марта будет ждать представителей Украины для переговоров

У Пескова спросили касательно противоречивой информации, появляющейся в СМИ о готовящихся переговорах с Москвой и Киевом.
По его словам, во второй половине дня, 2 марта, российская делегация уже будет ждать коллег, отмечает Газета.Ru.
«Наша делегация сегодня будет готова продолжить разговор. Все остальное относится к противоречивой информации», — пояснил Песков.
Также у представителя Кремля узнали, что Москва будет считать минимальных успехов на данных переговорах.
«Все условия, необходимые для урегулирования ситуации, они достаточно четко неоднократно формулировались президентом ", — пояснил Песков.
Также Песков добавил, что Владимир Мединский остается главным российским переговорщиком.
СМИ сообщают, что переговоры пройдут рядом с Беловежской пущей в Белоруссии.
Ранее Казахстан предложил быть посредником на переговорах России и Украины.