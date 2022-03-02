Песков заявил, что делегация РФ с вечера 2 марта будет ждать представителей Украины для переговоров

2 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге заявил, что делегация РФ, которая примет участие в переговорах с Украиной, будет ждать коллег уже с вечера.

У Пескова спросили касательно противоречивой информации, появляющейся в СМИ о готовящихся переговорах с Москвой и Киевом.

По его словам, во второй половине дня, 2 марта, российская делегация уже будет ждать коллег, отмечает Газета.Ru.

«Наша делегация сегодня будет готова продолжить разговор. Все остальное относится к противоречивой информации», — пояснил Песков.

Также у представителя Кремля узнали, что Москва будет считать минимальных успехов на данных переговорах.

«Все условия, необходимые для урегулирования ситуации, они достаточно четко неоднократно формулировались президентом ", — пояснил Песков.

Также Песков добавил, что Владимир Мединский остается главным российским переговорщиком.

СМИ сообщают, что переговоры пройдут рядом с Беловежской пущей в Белоруссии.

Ранее Казахстан предложил быть посредником на переговорах России и Украины.