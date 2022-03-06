6 марта 4°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Политика

Эксперт: Украина оказалась близка к получению ядерного оружия

Представитель одного из компетентных российских ведомств заявил РИА «Новости», что слова президента Украины Владимира Зеленского в Мюнхене о претензиях на ядерный статус были не случайны.

Ядерное оружие.
Ядерное оружие.
СС0

Собеседник агентства отметил, что «ядерная Украина» могла стать реальностью уже в самой ближайшей перспективе.

«Заявление Зеленского на Мюнхенской конференции по безопасности в феврале о возможностях обретения Украиной ядерного статуса было не случайно. Сразу после присоединения в 1994 году к Договору о нераспространении ядерного оружия в качестве неядерного государства Украина приступила к осуществлению НИОКР с целью формирования технологического базиса для возможного создания собственного ядерного оружия», — пояснил источник.

По его словам, четко выраженную практическую направленность и нарастающую активность эти работы приобрели в 2014 году.

«Имеющиеся в СВР данные свидетельствуют, что НИОКР по созданию ядерного взрывного устройства, которое в дальнейшем можно было бы использовать в конструкции ядерных боезарядов, велись как по урановому, так и по плутониевому направлениям. Научное сообщество Украины обладает достаточными компетенциями для создания устройства как „имплозивного“, так и „пушечного“ типа», — указал собеседник.

Он также подчеркнул, что Киев мог скрытно приобрести на Западе технологии центрифужного обогащения урана и лазерного разделения изотопов.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу рассказал Генсеку ООН о причинах проведения спецоперации на Украине.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость