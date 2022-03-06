Эксперт: Украина оказалась близка к получению ядерного оружия

Представитель одного из компетентных российских ведомств заявил РИА «Новости» , что слова президента Украины Владимира Зеленского в Мюнхене о претензиях на ядерный статус были не случайны.

Собеседник агентства отметил, что «ядерная Украина» могла стать реальностью уже в самой ближайшей перспективе.

«Заявление Зеленского на Мюнхенской конференции по безопасности в феврале о возможностях обретения Украиной ядерного статуса было не случайно. Сразу после присоединения в 1994 году к Договору о нераспространении ядерного оружия в качестве неядерного государства Украина приступила к осуществлению НИОКР с целью формирования технологического базиса для возможного создания собственного ядерного оружия», — пояснил источник.

По его словам, четко выраженную практическую направленность и нарастающую активность эти работы приобрели в 2014 году.

«Имеющиеся в СВР данные свидетельствуют, что НИОКР по созданию ядерного взрывного устройства, которое в дальнейшем можно было бы использовать в конструкции ядерных боезарядов, велись как по урановому, так и по плутониевому направлениям. Научное сообщество Украины обладает достаточными компетенциями для создания устройства как „имплозивного“, так и „пушечного“ типа», — указал собеседник.

Он также подчеркнул, что Киев мог скрытно приобрести на Западе технологии центрифужного обогащения урана и лазерного разделения изотопов.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу рассказал Генсеку ООН о причинах проведения спецоперации на Украине.