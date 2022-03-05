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Политика

Глава Минобороны РФ рассказал Генсеку ООН о причинах проведения спецоперации на Украине

Министр обороны России Сергей Шойгу в телефонном разговоре с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем рассказал о причинах спецоперации ВС РФ на Украине, пишет РИА Новости, ссылаясь на Минобороны РФ.

Сергей Шойгу на учениях "Восток-2018". Полигон Цугол, 13 сентября 2018 года.
Сергей Шойгу на учениях "Восток-2018". Полигон Цугол, 13 сентября 2018 года.
kremlin.ru

«Сергей Шойгу проинформировал Генерального секретаря ООН о причинах принятия решения по проведению специальной военной операции на территории Украины. Они были вызваны тем, что руководство Украины на протяжении восьми лет отказывалось выполнять Минские соглашения, поощряло вхождение во все властные структуры националистов и неонацистов, а в последнее время резко активизировало обстрелы мирного населения Донбасса», — отметили в ведомстве.

Вашингтон и страны Запада вместо того, чтобы заставить киевский режим прекратить геноцид в отношении населения юго-востока своей страны, начали накачивать Украину оружием и боеприпасами, подготавливая ее к разрешению конфликта силовым путем, отметил в разговоре Шойгу.

«Поддержка западных стран до такой степени воодушевила Киев, что он объявил о претензиях на обладание ядерным оружием. Смыслом существования Украины стало враждебное противодействие России, стараниями Запада она превратилась в территорию, с которой исходит серьезная угроза безопасности России», — сказали в министерстве.

Шойгу подчеркнул — в ходе спецоперации на Украине высокоточными средствами поражения выводятся из строя только объекты военной инфраструктуры, добавили в Минобороны РФ, пишет bfm.ru.

Шойгу еще раз заявил — российская армия не угрожает мирным жителям, не обстреливает гражданские объекты и полностью соблюдает требования международного гуманитарного права.

Ранее Шойгу назвал срок окончания спецоперации на Украине.

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