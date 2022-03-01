Шойгу назвал срок окончания спецоперации на Украине

Шойгу отметил, что российская армия не оккупирует территорию, а проводит «с целью защиты населения Донбасса демилитаризацию и денацификацию Украины».
Также подчеркнул, что Россия принимает все меры для сохранения жизни и безопасности мирных жителей.
«Главное для нас — защитить Российскую Федерацию от военной угрозы, создаваемой странами Запада, которые пытаются использовать украинский народ в борьбе против нашей страны», — заявил министр.
По словам Шойгу, украинская сторона при столкновениях не гнушается использовать мирных граждан в качестве живого щита.
При этом, добавил глава Минобороны, Россия наносит удары только по военным объектам и исключительно высокоточным оружием.
Ранее Минобороны предложило предоставить статус ветерана участникам спецоперации на Украине.