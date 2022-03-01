Шойгу назвал срок окончания спецоперации на Украине

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что российская армия продолжит специальную военную операцию на Украине вплоть до достижения поставленных целей, сообщает РИА «Новости»

Сергей Шойгу на учениях "Восток-2018". Полигон Цугол, 13 сентября 2018 года.

Шойгу отметил, что российская армия не оккупирует территорию, а проводит «с целью защиты населения Донбасса демилитаризацию и денацификацию Украины».

Также подчеркнул, что Россия принимает все меры для сохранения жизни и безопасности мирных жителей.

«Главное для нас — защитить Российскую Федерацию от военной угрозы, создаваемой странами Запада, которые пытаются использовать украинский народ в борьбе против нашей страны», — заявил министр.



По словам Шойгу, украинская сторона при столкновениях не гнушается использовать мирных граждан в качестве живого щита.

При этом, добавил глава Минобороны, Россия наносит удары только по военным объектам и исключительно высокоточным оружием.

Ранее Минобороны предложило предоставить статус ветерана участникам спецоперации на Украине.