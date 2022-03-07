TikTok приостановит работу в России

«В свете нового российского закона о „фейковых новостях“ у нас нет другого выбора, кроме как приостановить прямые трансляции и новый контент для нашего видеосервиса, пока мы изучаем последствия этого закона. На нашу службу обмена сообщениями это не окажет влияния», — сказано в сообщении представителей соцсети.
Речь идет о законе, который предусматривает до 3 лет тюрьмы или штраф до 1,5 млн рублей за публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации.
TikTok — сервис для создания и просмотра коротких видео, принадлежащий пекинской компании «ByteDance».