TikTok приостановит работу в России

«В свете нового российского закона о „фейковых новостях“ у нас нет другого выбора, кроме как приостановить прямые трансляции и новый контент для нашего видеосервиса, пока мы изучаем последствия этого закона. На нашу службу обмена сообщениями это не окажет влияния», — сказано в сообщении представителей соцсети.