Госдума приняла закон о лишении свободы на 15 лет за фейки об армии России

Госдума приняла в окончательном чтении законопроект, который вводит наказание за ложную информацию против российской армии и призывы к санкциям против России, сообщает РИА «Новости» .

Напомним, законопроект приняли молниеносно: 1 марта инициативу планировали внести на рассмотрение ГД, а 4 марта закон приняли в третьем чтении.

«Законопроект будет незамедлительно направлен в Совет Федерации, сегодня состоится заседание в 14:00 в Совете Федерации, после одобрения законопроект ляжет на стол президента», — сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, есть возможность, что уже завтра закон начнет работать в полную силу.

«Заставят тех, кто лгал и делал заявления, дискредитирующие наши ВС, понести очень жесткое наказание», — предупредил депутат.

Законопроект вводит уголовное наказание и крупные штрафы за фейки, дискредитирующие российскую армию, и призывы к санкциям против России. Срок заключения — до 15 лет, если фейки повлекут тяжкие последствия.

Фэйк. СС0

Распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ:

штраф в размере от 700 тыс. до 1,5 млн рублей, или в размере заработной платы, или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев;

исправительные работы на срок до 1 года;

принудительные работы на срок до 3 лет;

лишение свободы на срок до 3 лет.

Если преступление совершено лицом с использованием своего служебного положения, группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, с искусственным созданием доказательств обвинения, из корыстных побуждений, по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти, или вражды либо по мотивам ненависти, или вражды в отношении какой-либо социальной группы, то:

штраф в размере от 3 до 5 млн рублей, или в размере заработной платы, или иного дохода осужденного за период от 3 до 5 лет;

принудительные работы на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет;

лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет.

За призывы к санкциям против России:

штраф до 500 тысяч рублей, или в размере заработной платы, или иного дохода осужденного за период до 3 лет;

ограничение свободы на срок до 3 лет;

принудительные работы на срок до 3 лет;

арест на срок до 6 месяцев;

лишение свободы на срок до 3 лет со штрафом в размере до 200 тысяч рублей, или в размере заработной платы, или иного дохода осужденного за период до 1 года либо без такового.

Наказание за призывы к дискредитации российской армии — до 5 лет лишения свободы.

Глава комитета ГД по информационной политике Александр Хинштейн уточнил «Интерфаксу», что закон касается не только россиян, но и иностранцев.