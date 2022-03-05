Пенсии увеличат из-за санкций, Microsoft уходит из России, проблемы с интернетом. Что еще произошло 4 марта

Что произошло 4 марта в связи с военной операцией России на Украине — altapress.ru подробно рассказывает основные и не очень события.

Спецоперация и все , что с ней связано

Мариупольский котел обещает стать крупнейшим стратегическим поражением украинской армии, сообщили в ДНР. Сейчас идет наращивание группировки войск, блокирующей этот важнейший город. Оперативно переброшенные на южное направление части заняли поселок Первомайское, расположенный в 8 км к северу от города. Это значительно затруднит любые попытки ВСУ прорваться из окружения.

Под Мариуполем нашли базу «Правого сектора» (запрещенная в России организация), где националисты изготавливали мины калибра 60 мм и самодельные бомбы для беспилотников.

Служба внешней разведки РФ: спецслужбы стран НАТО перебрасывают иностранных боевиков на Украину, разведка альянса снабжает СБУ информацией о планах и передвижениях ВС РФ.

Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что на Украине насильно удерживают более 7,5 тыс. иностранных студентов, из которых треть — около 2700 — граждане Вьетнама. По его словам, националисты «обстреляли общежитие с индийскими студентами в Сумах».

Экономика: что с ней происходит

Cisco Systems Inc. приостановила все бизнес-операции в России и Белоруссии. Это крупнейший американский производитель сетевого оборудования. Ранее Oracle ушла из России.

Cogent Communications, один из крупнейших магистральных провайдеров класса TIER-1, отзывает все выданные в аренду России зоны IP-адресов и приостанавливает обслуживание российских клиентов, среди которых «Ростелеком», «ТТК», «МегаФон», «Вымпелком», а также VK и «Яндекс». В ближайшее время могут быть серьезные проблемы с доступом.

Американская почтовая компания FEDEX приостанавливает свою деятельность в России и Белоруссии.

Датская пивоваренная корпорация Carlsberg останавливает экспорт и инвестиции в Россию

Производитель косметики и бытовой химии Henkel (Persil, Schwarzkopf, «Момент» и многое другое) останавливает новые инвестиции в Россию.

Marks & Spencer, самый крупный британский производитель одежды, останавливает поставки в Россию.

Список различных санкций по линии крупного капитала Список различных санкций по линии крупного капитала. Список не полный , он корректируется , изменяется и дополняется. Apple Pay — полный блок

Apple — полный выход с рынка

Adidas — отказ от работы со сборной по футболу

Audi — выходят с рынка

AMD — запрет поставки микрочипов и вскоре запрет на поставку видеокарт

Amazon — полный блок всего ритейла

Adobe — полный блок

British Petrolium — вышли из Роснефти 20% акций

BBC — отзыв лицензий на вещание

BMW — закрывает заводы, блокирует поставки

Bolt — выход с рынка

Boeing — выход с рынка

Chevrolet — выходят с рынка

Cannes Festival — блок рф делегации

Cadillac — выходят с рынка

Carlsberg — ограничение экспорта

Cex Io — криптоплощадка блокирует клиентов из России

Cinema 4D — не работает приложение

Danone — выход с рынка вместе с дочерней компанией «Простоквашино"

Disney — отмена всех фильмов

Dell — выход с рынка

Dropbox — перестанет работать в стране через несколько дней

DHL — выход с рынка

Eurovision — дисквалификация

Ericsson — выход с рынка

Exxon Mobil — отзывают всех специалистов из нефтяных компаний РФ

Etsy — блок всех балансов на российских счетах

Facebook — блокировка аккаунтов РФ СМИ

FedEx — полный запрет поставок

Formula 1 — отмена турнира в Сочи

Ford — закрывает все магазины

FIFA — дисквалификация сборной на ЧМ и запрет на проведение международных матчей в РФ

Google Pay — частичный блок

Google Maps — блок инфо для РФ

General Motors — останавливает экспорт

HP — запрет ввоза

Harley Davidson — прекращение поставок

Instagram — блокировка пропаганды

Intel — запрет поставки микрочипов

Jaguar — выходят с рынка

Jooble — удалили сервис и сделали заявление

KUNA — выход с рынка

Lenovo — выход с рынка

LinkedIn — готовятся к полному выходу из страны

MOK — отмена всех соревнований

Mastercard — приостановка производства карт, отключение нескольких банков

Maersk — остановка поставок в/из России (прощайте товары с AliExpress и ASOS)

Mercedes — выход из страны

Megogo — удаление всех русских фильмов

Metro — увольнение 10 тыс. сотрудников

Mitsubishi — увольнение работников 141 сервисного центра

Microsoft Office — обсуждается широкий комплекс мер

Mobile World Congress — отказ аккредитации для делегации из РФ

NFT — блок средств клиентов из России и Белоруссии, перевод их денег Украине

NHL — полный блок для игроков из России

Netflix — блок для русских подписок, остановка производства российских сериалов

Nike — закрывают все магазины

Nintendo — запрет на покупки в рублях

Nestle — закрывает все 6 фабрик в России

OnlyFans — закрытие в стране

Paysera — блокировка

PayPal — заморозка счетов на вывод

Paramount — блок кинопроката

Parimatch — отозвали франшизу

Play Station — невозможно совершить оплату

Pornhub — запрет на доступ к контенту

Porsche — выход из России

Renault — выход с рынка

Samsung pay — блокировка сервиса

Snapchat — проблемы в России и Белоруссии

Scania — выход из России

SpaceX — поставка Starlink Украине

Shell — разрыв контракта с Газпромом

Spotify — невозможность оплаты подписки

Sony — блок кинопроката

Twitter — нельзя регистрировать аккаунты гражданам РФ

TikTok — массовый бан нарушителей правил и СМИ

Toyota — увольнение 2,6 тыс. сотрудников

UEFA — отмена финала ЛЧ в Петербурге, запрет всем российским клубам на участие в ЛЧ и ЛЕ, разрыв контракта с генеральным спонсором «Газпромом"

UPS — полный запрет поставок

Universal pictures — блок кинопроката

Visa — блокировка банкам под санкциями

Volvo — выходят из России

Yandex — исключение акций компании с котировок на NY бирже

YouTube — блокировка сотен российских каналов и их монетизации

Warner Bros — отмена всего кинопроката

Webmoney — запрет транзакций

Wolkswagen — выходят из страны

Zoom — отзыв лицензий на разработку ПО

Интернет. Pixabay.com

Что в России предпринимают для стабильности

Российским пенсионерам из-за санкций могут увеличить пенсии в 2022 году. Правительство внесло в Госдуму законопроект «в целях защиты национальных интересов РФ в связи с недружественными действиями иностранных государств и международных организаций».

Госдума приняла в первом чтении и в целом закон о новом этапе амнистии капитала в России, который, в том числе, позволит декларировать наличные деньги

Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон о праве граждан и субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) на новые кредитные каникулы, в том числе по ипотеке.

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который позволяет ЦБ в целях финансовой стабильности приостанавливать на срок до шести месяцев проведение операций и сделок всеми российскими банками и некредитными финансовыми организациями (НФО).

Национальный расчетный депозитарий (НРД) группы Московской биржи приостановил операции покупки и продажи иностранной валюты.

Минэкономразвития предложило легализацию видеопиратства контента, который принадлежит странам и корпорациям, присоединившимся к санкциям против России.

Утверждается, что правительство обсуждает снятие запрета на использование нелицензионного программного обеспечения — после решения Microsoft покинуть российский рынок.

Госдума РФ. CC BY-NC-SA 2.0 , фотобанк Moscow-Live на flickr.com

Россельхознадзор с 5 марта отменяет ранее введенные запреты и возобновляет ввоз в Россию овощей из девяти стран (со всей территории, без учета ограничений по предприятиям-производителям). Вот что разрешили:

томаты из Армении

томаты из Азербайджана

томаты и перцы из Белоруссии

томаты и перцы из Казахстана

картофель из Египта

Политика , встречи и обсуждения

Владимир Путин посоветовал соседям России не нагнетать ситуацию и не вводить ограничения в отношении РФ.

«У нас нет никаких недобрых намерений в отношении наших соседей. Им бы посоветовал тоже не нагнетать ситуацию, не вводить никаких ограничений, мы все обязательства выполняем и будем выполнять дальше. Не видим никакой необходимости ситуацию нагнетать или ухудшать наши отношения», — подчеркнул президент.

4 марта Путин пообщался с канцлером Германии Олафом Шольцем. В тезисах:

Шольц выразил озабоченность в связи с активными боевыми действиями и сообщениями о жертвах

Путин в ответ на выраженные Шольцем озабоченности напомнил , что западные партнеры восемь лет закрывали глаза на геноцид в Донбассе

что западные партнеры восемь лет закрывали глаза на геноцид в Донбассе Путин выразил надежду на разумную позицию Киева в ходе планируемого третьего раунда переговоров

Путин подчеркнул , что основная опасность на Украине исходит от националистов , которые совершают военные преступления

что основная опасность на Украине исходит от националистов которые совершают военные преступления РФ открыта к диалогу с украинской стороной , но при условии выполнения всех российских требований

но при условии выполнения всех российских требований Информационные вбросы о якобы ведущихся обстрелах крупных городов являются пропагандистскими фальшивками

Президент РФ Владимир Путин. kremlin.ru

Реакция: люди , сообщества

Российский актер Александр Олешко опубликовал в своем Instagram видео с концерта, на котором он объяснил зрителям свою позицию по происходящим событиям на Украине.

«Моя гражданская позиция ясна — я против войны, которую объявили нашей стране (России). Мой дед воевал в Великой Отечественной войне против нацизма, и я никогда не смогу его предать. Это моя гражданская позиция. Я против того, что песни «Темная ночь» и «Катюша» объявили экстремистскими», — сказал Олешко и спел «Катюшу».

Поссорились украинский певец Макс Барских и российский артист Тимати. Барских записал видео, в котором назвал Россию «дырявой».

«Территория России вычеркивается из моей географии. В вашу дырявую Россию больше никто не захочет приезжать, да вас никто даже не захочет видеть. Вы будете жить в своем маленьком вакууме. Никому не нужная Россия», — заявил он.

Тимати записал ответное видео, в котором заявил, что «рано или поздно все закончится» и они обязательно встретятся на круглой Земле.

«Барских, я посмотрел твое обращение к народу России. Ты ничего не перепутал? Ты не перепутал, кто здесь на самом деле дырявый? Ты не перепутал, с чьей ложки ты жрал все эти годы, на чьих корпоративах ты плясал здесь в России. Я обязательно при встрече покажу тебе, кто на самом деле дырявый», — предупредил российский исполнитель.



Информация , которую вы могли пропустить

Российский Артист Сергей Шнуров на своем YouTube-канале опубликовал новый клип на тему спецоперации на Украине и реакции «гуманистов», высмеяв богачей и коллег по звездному цеху.

«Полюбасу время кончилось колбас, форумов, фуршетов, биеннале. К нам самим пришел полный Донбасс, и конец всем гарантирован в финале. Барышня при полном макияже, фотку скорби постит у бассейна», — спел Шнуров.

Первая ракетка мира Даниил Медведев убрал из профиля в своем Instagram изображение российского флага, который ранее располагался после слов «профессиональный теннисист».

Даниил Медведев убрал из профиля в Instagram изображение российского флага. instagram.com/medwed33/

Booking.com, сайт по бронированию гостиниц и отелей, приостанавливает предоставление туруслуг в России.

Skyscanner перестал искать любые авиабилеты из России за границу и обратно.

Авиакомпания S7 отменила все международные рейсы после сообщений об аресте самолетов.

Авиакомпанию «Аэрофлот» удалили из глобальной системы электронного бронирования билетов Sabre.

После «закрытия неба» над Россией сравнили стандартный маршрут авиарейса JL43 из Токио в Лондон и новый маршрут.

Маршрут авиарейса из Токио в Лондон до ( белый) и после ( красный) закрытия воздушного пространства над Россией. соцсети.

Суд Украины заочно арестовал российского режиссера и актера Никиту Михалкова. СБУ подозревает его в «посягательстве на территориальную целостность страны».

Сервис Storytel, предоставляющий доступ к аудиокнигам, сообщил о приостановке работы в России.

Компания Coca-Cola заявила, что не собирается уходить из России. Ранее появилась информация, что решила покинуть рынок.

Россияне продолжают удивляться новым ценам на автомобили.

Россияне удивляются новым ценам на автомобили Mercedes. соцсети. Россияне удивляются новым ценам на автомобили Mercedes. соцсети. Россияне удивляются новым ценам на автомобили Mercedes. соцсети.

«Новая газета» заявила, что удаляет с сайта и соцсетей все свои материалы, рассказывающие о военной операции на Украине. Это решение объясняется угрозой «военной цензуры».

Издание The Bell заявило, что отказывается освещать боевые действия на Украине в связи с последними поправками в российские законы.

«Сегодня, после принятия поправок в УК об уголовной ответственности за распространение фейков о действиях российских вооруженных сил, персональные риски для журналистов перешли на новый уровень. В связи с этим мы приняли решение полностью прекратить освещение «специальной военной операции», — заявила редакция и приняла решение освещать прежде всего экономические последствия событий на Украине.

Валюта , нефть , газ и ставки

Официальный курс Банка России на 5 марта:

USD 105,81₽

EUR 116.53₽

Утром 4 марта на старте торгов на Мосбирже доллар вырос до 112,5 рубля, евро — до 125. После стоимость снижалась.

Стоимость газа в Европе обновила рекорд и достигла $2410 за тысячу кубометров. Для сравнения: под конец 2 марта цена составляла примерно $1800, при этом утром была еще меньше — около $1500.

Стоимость нефти марки Brent составила $115,72 за баррель. Из-за опасений трейдеров о перебоях с поставками Brent растет с начала недели на 14%, американский сорт легкой нефти WTI — на 18%. Недельный рост котировок может стать рекордным с середины 2020 года. Аналитики JPMorgan ожидают нефть по $185 за баррель к концу 2022 года.

ВТБ крупно поднимет ставки по ипотеке, причем второй раз за неделю. В итоге: было 11%, а станет — до 23%.

На этом все, хорошей вам рабочей субботы. И, кстати, загляните в произошедшее 3 марта: гуманитарная катастрофа, второй раунд переговоров и новые санкции.