Гуманитарная катастрофа, второй раунд переговоров и новые санкции. Что еще произошло 3 марта

Что произошло 3 марта в связи с военной операцией России на Украине — altapress.ru рассказывает основные события.

Главное

В Брестской области Белоруссии прошел второй раунд переговоров между Россией и Украиной.

Глава российской делегации Владимир Мединский рассказал, что стороны договорились о гуманитарных коридорах для выхода населения и возможном временном прекращении огня. Это существенный прогресс, оценил он.

Третий раунд пройдет в Белоруссии в начале следующей недели.

Катастрофическое положение в гуманитарной области складывается практически на всей территории Украины. Назревает гуманитарная катастрофа в Киеве, Мариуполе, Харькове, Сумах, сообщил начальник Национального центра обороны РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Российские военные доставили 30 тонн гуманитарной помощи жителям Украины из Белгородской области.

В Минобороны России 3 марта сделали несколько заявлений:

Около 200 наемников из Хорватии прибыли на минувшей неделе в один из батальонов на юго-востоке Украины.

Из зоны проведения спецоперации РФ эвакуировали более 142,5 тыс. человек , в том числе 39 661 ребенок.

в том числе 39 661 ребенок. Вывели из строя резервный технологический радиотелевизионный центр в районе горы Лысая в Киеве , использовавшийся СБУ для психологических операций против России.

использовавшийся СБУ для психологических операций против России. Всего за время операции поражено 1 612 объектов военной инфраструктуры.

Жертв и разрушений жилых домов нет.

Число беженцев с Украины достигло 1 млн человек, заявили в ООН.

Президент РФ Владимир Путин в третий раз с начала спецоперации на Украине поговорил с французским лидером Эмманюэлем Макроном. Путин, среди прочего, призвал Макрона подключиться к усилиям по обеспечению безопасной эвакуации иностранцев с Украины, тот пообещал провести соответствующую работу с киевским руководством.

«Президент республики ожидает, что худшее еще впереди, учитывая, что ничего из сказанного Путиным не обнадеживало, он был настроен решительно», — сказал представитель администрации Макрона после разговора лидеров.

Россию все-таки отстранили от Паралимпиады. Готовится иск в спортивный арбитражный суд, чтобы оспорить санкции Международного паралимпийского комитета.

«Международный паралимпийский комитет должен создавать всевозможные условия для участия спортсменов, а не защищать политические интересы тех или иных стран. Но в любом случае наши паралимпийцы гордятся, что они из России, и доверяют президенту РФ, потому что он очень много сделал для развития спорта», — заявил председатель Всероссийского общества инвалидов и паралимпийский чемпион Михаил Терентьев.

Владимир Путин: членам семей военнослужащих, погибших на Украине, положены выплаты в размере 7 млн 421 тысяч рублей. Дополнительно им выплатят еще 5 млн рублей. Единовременные пособия раненым — более 2 млн рублей в случае негодности к службе. Ежемесячные пособия — в случае инвалидности, дополнительные пособия раненым — 3 млн рублей.

Санкции и контрсанкции

В Конгресс США внесли законопроект о санкциях против всех госкомпаний России.

Производитель алкоголя Diageo (выпускает алкоголь под брендами Guinness, Johnnie Walker, Smirnoff, Baileys и Captain Morgan) приостановил поставки продукции в РФ и на Украину.

LEGO остановил поставки конструкторов в 81 магазин в России, объявила о закрытии IKEA (пока на три месяца), H&M, Mango.

Что происходит в ТЦ Барнаула. Анна Зайкова , altapress.ru

А вот корейские автомобили наряду с бытовой техникой и электроникой не попали под действие санкций — Hyundai, Kia и Genesis, скорей всего, будут одними из тех, кто не прекратит свой бизнес в России.

Меры поддержки

Первый блок поправок по поддержке бизнеса РФ могут принять уже на этой неделе. Практически «с колес» сейчас принимаются необходимые нормативно-правовые акты на уровне правительства и ведомств, сообщил первый вице-премьер Андрей Белоусов.

Правительство России также обсуждает удержание ставок по кредитам и проведение процедур реструктуризации задолженности для поддержки МСП.

После принятия дополнительных мер поддержки IT-отрасли поступило около 500 заявлений на получение госаккредитации от компаний.

Реакция: люди , сообщества

«Пусть летают в космос на своих мётлах» — сказал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Россия прекращает поставки в США ракетных двигателей.

«Санкции Запада для России — налог на независимость», а США своими действия стремятся не обеспечить безопасность Украины на основе баланса интересов всех стран, а «демонизировать и добить» Россию, считает глава МИД РФ Сергей Лавров

Информация о планах ввести военное положение в ряде регионов и запретить выезд из страны мужчинам призывного возраста — «утка», заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Ассоциация владельцев кинотеатров России предупредила о риске ликвидации отрасли и просит помощи у властей.

Информация , которую вы могли пропустить

Cовет директоров ЗАО «Эхо Москвы» принял решение о прекращении действия СМИ радиоканала «Эхо Москвы» и СМИ одноименного электронного периодического издания. Телеканал «Дождь» (объявлен иноагентом) заявил о временном прекращении работы. Об этом в специальном эфире заявила генеральный директор телеканала Наталья Синдеева.

Посольство России в Париже облили краской.

В Госдуме одобрили поправку о лишении свободы до 15 лет за фейки о ВС РФ. А также сроком до трех лет будут наказываться призывы к введению антироссийских санкций.

Во Франции арестовали яхту Amore Vero стоимостью около 100 млн долларов и заявили, что она принадлежит Игорю Сечину. Однако же самому Сечину «неизвестно о наличии у него какой-либо фирмы», владеющей этой яхтой, узнал РБК. Кстати, это уже вторая арестованная яхта за день (до этого сообщалось о конфискации мегаяхты Алишера Усманова).

В последний день перед закрытием IKEA в российских городах ажиотаж. В Москве, например, раскупают салфетки и свечи.

Командир чеченских спецназовцев Хусейн Межидов рассказал, как они захватили крупнейшую на Украине военную базу, и что на ней было. Видео опубликовал глава Чечни Рамзан Кадыров.

Финансы

Официальный курс Банка России на 4 марта:

USD 111,76₽

EUR 124,02₽

Банк России предписал взимать комиссию не менее 30% при покупке физлицами долларов, евро и фунтов на бирже. Комиссию будут взымать брокеры.

Нефть Brent достигла $118 за баррель.

Цены фьючерсов на газ в Европе обновили исторический рекорд и достигли $2279 за тысячу куб. м.