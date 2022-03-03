Не попали под санкции США в отношении РФ потребительские товары из Южной Кореи

Эти потребительские товары не вошли в список так называемого правила прямого иностранного продукта (FDPR), если только они не поставляются для военных целей.
Правило подразумевает необходимость получения лицензии США на товары, произведенные за рубежом, если в них были использованы американские технологии, прежде чем они будут отправлены в Россию.
О распространении этого правила для России США объявили на прошлой неделе, пишет bfm.ru. Таким образом, они стремятся заблокировать доступ России к полупроводникам и другой высокотехнологичной продукции.
Между тем в отношении ведущих сотрудников «Газпрома» и «Роснефти» новые санкции ввела Канада.