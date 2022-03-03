В отношении ведущих сотрудников «Газпрома» и «Роснефти» новые санкции ввела Канада

Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли объявила о новых санкциях в ответ на действия России в отношении Украины, сообщает «Интерфакс».

"Газпром" - один из мировых газовых лидеров.

«Новые ограничительные меры вводятся в отношении 10 ключевых лиц из двух важных компаний энергетического сектора России — «Роснефти» и «Газпрома», — говорится в сообщении.

Там подчеркивается — «эти меры призваны оказать дальнейшее давление на руководство России, чтобы оно прекратило нарушения суверенитета и территориальной целостности Украины».

Канада намерена «продолжить консультации с партнерами по введению дальнейших санкций», если Россия не откажется от нынешних действий в отношении Украины, отметил МИД.

Ранее власти Канады официально ввели санкции против президента России Владимира Путина, а также ряда высокопоставленных представителей властей РФ.

При этом жители Алтая рассказали о презрении и страхах перед санкциями.