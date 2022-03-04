Доллар США и евро заметно выросли на Московской бирже 4 марта утром; рубль упал в обеих валютных парах, продолжая отыгрывать выросшие санкционные и геополитические риски после начала Россией спецоперации на Украине.

При этом ликвидность торгов на внутреннем валютном рынке 4 марта утром была крайне низкой.

По итогам первых двух минут торгов курс доллара составил 112,5 руб./$1 (+6,49 рубля к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подорожал до 125 руб./EUR1 (+7,4 рубля к закрытию четверга), пишет «Интерфакс».

Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) выросла на 6,9 рубля к уровню закрытия 3 марта, до 118,13 рубля.

Доллар при этом оказался на 0,74 рубля выше уровня действующего официального курса, евро — на 0,98 рубля выше официального курса.

Рубль дешевеет к доллару и евро на старте торгов 4 марта, продолжая отыгрывать выросшие санкционные и геополитические риски после начала Россией военной спецоперации на Украине, указывают эксперты.

Ранее депутат Госдумы сравнил доллары с грязью и предложил запретить их оборот.