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Экономика

ВТБ крупно поднимет ставки по ипотеке второй раз за неделю

С 4 марта ВТБ повысил базовые ставки по основным ипотечным программам сразу до 23% годовых, сообщает РБК со ссылкой на кредитную организацию.

Деньги. Кредиты.
Деньги. Кредиты.
СС0

Новые условия затронут ипотечные кредиты на покупку квартир в новостройках и готового жилья.

«В связи с резким повышением ключевой ставки и последующим увеличением ставок по кредитам среди крупнейших банков ВТБ вынужден снова пересмотреть условия по своим ипотечным программам», — отметили в банке.

По ипотеке с господдержкой ставки пересматриваться не будут, а по рыночным программам заемщики могут рассчитывать на дисконт 0,6 п.п. за электронную регистрацию сделки и как зарплатные клиенты.

По уже выданным кредитам условия не меняются, подчеркнули в банке.

Стоит отметить, что за неделю ставки по ипотеке в ВТБ выросли в два раза — с 11% до 23%.

Напомним, накануне ВТБ повысил ставки по ипотеке на 4 процентных пункта — минимальная ставка по кредиту на новостройки и готовое жилье составила 15,3%, а базовая — 16,2%.

Ранее altapress.ru рассказал, почему санкции и рекордная ставка ЦБ могут угробить жилые и бюджетные стройки в Алтайском крае.

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