Удар под дых. Почему санкции и рекордная ставка ЦБ могут угробить жилые и бюджетные стройки в Алтайском крае

События на Украине спровоцировали массу процессов, которые могут нанести серьезный ущерб строительной отрасли региона. Цена квадратного метра растет, ипотека становится неподъемной, а стройки, в том числе бюджетные, и вовсе могут встать. О беспрецедентной ситуации на рынке недвижимости altapress.ru рассказали эксперты строительной отрасли, риэлторы и банкиры.

Ставкой по незажившим «ранам»

Ситуация, которая разворачивается в строительной сфере в связи с введенными санкциями против России, может ударить по одной из самых болевых точек — возведению социальных объектов, отмечает гендиректор ассоциации СРО «Алтайские строители» Зинаида Герасимович.

Вопрос стоит остро: завершатся ли уже начатые проекты, и расторгуются ли госконтракты на возведение новых?

Зинаида Герасимович. Анна Зайкова.

Сложности с ценообразованием государственных контрактов на объекты соцкультбыта до сих пор не урегулированы в полной мере. Еще в конце прошлого года подрядчики заявляли: в проекты заложены устаревшие прайсовые позиции, сформированные до резкого скачка цен конца 2021-го на строительные материалы и другие расходы. Удорожание соцобъектов могло подвести многих из них к разорению.

«Ситуацию осложняют наложенные санкции и падение рубля. Стройматериалы становятся все дороже, и часть из них — импортного производства», — поясняет Зинаида Герасимович.

К тому же, никто не сможет гарантировать, что со временем ставка Центробанка не побьет недавний рекорд в 20%. В сложных условиях аукционы могут показаться подрядчикам авантюрой, и они попросту не будут в них участвовать. Под вопросом окажется появление в городе и крае детских садов, школ, поликлиник и т.д.

Стройка социального объекта. Минстрой Алтайского края.

«Сейчас НОСТРОЙ по поручению Правительства страны в срочном порядке собирает через региональные саморегулируемые организации информацию об импортных позициях с ценой в иностранной валюте», — добавляет эксперт.

Справка По словам руководителя СРО, в сфере строительства сформировался довольно большой список продукции отечественного производства. Но ряд позиций изготавливается из зарубежных комплектующих. В частности, многие компании, производящие светопрозрачные конструкции (окна, двери, фасады и т. д.), закупают фурнитуру в европейских странах. А российские лифты до сих пор «ездят» на зарубежных лебедках.

Затишье перед бурей

Еще одна болевая точка строительной сферы — возведение жилья. Дефицит новостроек, скупленных в пандемийный год, разогрел рынок недвижимости настолько, что стоимость квадратного метра «раздулась» до рекордного для края уровня. Казалось бы, к началу 2022-го отрасль немного остыла, риэлторы ожидали период затишья. Но в планы вмешался форс-мажор.

Центробанк РФ. cbr.ru

На смену корнавирусу пришли западные санкции со всеми вытекающими последствиями. К росту цен на стройматериалы добавилась рекордно высокая ставка ЦБ, которая потянула за собой удорожание ипотечных кредитов, и ставку проектного финансирования.

«Если сложить все вместе, получится не самая радужная картина. Минимум на 20% прирастет цена на стройматериалы, плюс добавится поднятый процент на проектное финансирование (25−27%). Стоимость жилья станет для нашего региона неподъемной. Однако нужно понимать, что мы рассматриваем самый негативный сценарий. Не факт, что он реализуется. Мы сейчас оказались в ситуации, когда события меняются с молниеносной скоростью, и в любой момент все может измениться», — добавила Зинаида Герасимович.

Объемы срежет вдвое

Герасимович предположила, что в этом году объемы строительства могут значительно упасть. По самым осторожным предположениям — примерно на 50%.

Новостройки в центре Барнаула. Анна Зайкова.

«Сейчас для нас самая главная задача — завершить уже строящиеся объекты, особенно жилье, ведь ответственность за сроки сдачи домов в любом случае будет лежать на застройщиках. И я не исключаю, что для их поддержки придется воспользоваться займами из компенсационных фондов СРО», — заметила спикер.

Эксперт добавила: пока игроки строительного рынка взяли небольшую паузу, чтобы понять, в какую сторону качнет корабль и какие меры в связи с этим принимать.

Так, гендиректор «Барнаулкапстроя» Сергей Шумов на вопрос altapress.ru о событиях последних дней, не стал спешить и подробно комментировать ситуацию. Он лишь отметил, что сейчас все зависит от банков, в руках которых находятся деньги для проектного финансирования, личных финансов дольщиков и ипотеки. Что касается резонансного решения ЦБ, то пока про изменения ставки по уже заключенным договорам речи не ведется.

стройка архив СК «Сибирия»

В строительной компании «Селф» также пока ждут дальнейшего развития ситуации. В организации пояснили: какие-то выводы делать рано, а что будет дальше — покажет время.

Тем не менее, в девелоперской среде уже заговорили о «заморозке» объектов. Пока — только не начатых ЖК, чтобы сконцентрировать все ресурсы на строящихся. Однако опрошенные барнаульские застройщики информацию не подтвердили.

Старая схема , как спасательный круг

По словам Зинаиды Герасимович, на фоне тенденций в строительной отрасли девелопмент Барнаула через СРО намерен выйти с предложением в качестве краткосрочной меры поддержки строителей вернуть старую схему финансирования. Но только для надежных застройщиков, в должной мере обеспеченных собственными активами.

Деньги. Инвестиции. pixabay.com.

По сути, речь идет о долевом строительстве, когда для возведения объекта напрямую используются средства людей. Сейчас данную схему полностью заменило проектное финансирование и счета эскроу. По задумке законотворцев, принятая мера призвана обезопасить деньги населения на случай банкротства застройщика.

Строители считают: нужно проработать механизмы поддержки отрасли, ведь с ней связано благополучие отечественных предприятий, населения (в разрезе обеспеченностью рабочими местами), экономики города и края (налоги) и многое другое. И это напрямую коснется покупателей жилья.

Особое мнение

Кстати, пока наиболее полно свою позицию высказал только гендиректор «Союза» Владимир Отмашкин. Накануне, на официальной странице в Instagram, появилось обращение девелопера к партнерам и клиентам, где говорится, что никаких изменений в работе отделений не произошло.

Владимир Отмашкин. Анна Зайкова.

«Сегодня мы готовы к любому развитию ситуации и уже проработали различные типы сценариев для защиты средств, активов и интересов наших клиентов, а также обеспечения штатной работы всех наших подразделений, для бесперебойного осуществления строительства и сдачи текущих объектов», — говорится в сообщении.

Далее подчеркивается: «Союз» получил подтверждение от топ-менеджмента Сбербанка, где у компании осуществляется проектное финансирование, что все происходящее «никак не отразится на деятельности застройщика».

Барнаул. Новостройки. Анна Зайкова Пиковая цена ипотеки Согласно официальной информации пресс-службы Сбербанка, с 1 марта финансовая организация адаптировала к рыночным условиям ставки по розничным кредитам в связи с решением ЦБ. Ипотечная ставка на строящееся и готовое жилье составит от 18,6%. Кредиты в рамках господдержки останутся на прежнем уровне. Это касается «Ипотеки для семей с детьми», «Дальневосточной ипотеки», «Господдержки 2020» и ряд других программ. Сбербанк напомнил, что его клиенты могут снизить ставку по ипотеке при электронной регистрации сделки, первоначальном взносе от 20%, а также подтверждении дохода или его части выпиской из Пенсионного фонда РФ. Кроме того, в банке действуют ставки от 0,1% по программам субсидирования с застройщиками. По уже выданным потребительским и ипотечным кредитам никаких изменений вводиться не будет.

Активизация инвесторов и стагнация

Несмотря на события последних дней, интерес населения Алтайского края к недвижимости сохраняется на прежнем уровне — отмечает президент Союза риэлторов и директор компании «СтатусЪ» Лариса Мельситова. Люди продолжают продавать и покупать жилье. Но есть и нюансы, связанные с банковской сферой.

Лариса Мельситова. Дмитрий Лямзин.

Сейчас ключевые банки попали под западные санкции. Ситуация сложная, но далеко не безвыходная.

«Сегодня мы особенно точно просчитываем каждое свое действие в ходе сопровождения сделок. В частности, аккуратно выбираем банк, куда может обратиться наш клиент — проверяем, где и на сколько выросли ставки, в какой организации выгоднее оформить кредит на жилье. Кроме того, мы стараемся сопроводить сделку так, чтобы она была максимально безопасной. Например, ведем процесс таким образом, чтобы человек, продавший недвижимость, тут же купил что-то взамен и не остался просто с деньгами на руках», — отметила Лариса Мельситова.

Еще одна важная тенденция рынка в неспокойное время — активизация инвесторов. Люди, у которых есть определенные накопления, стали больше интересоваться недвижимостью.

Кредит. Документы. Платеж. СС0

«Ситуация в мире демонстрирует: активы выгодно вкладывать именно в данную отрасль. Многие покупают жилье в Барнауле. Однако клиенты все чаще стали выбирать для приобретения объекты в регионах с более высокой доходностью — Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре», — отметила эксперт.

В то же время, быстрый рост или обвал цен не ожидается. Эксперт поясняет: сейчас на рынке начался период небольшой стагнации — люди немного дезориентированы из-за событий на Украине и их последствий.

Плюс сотни тысяч к квартире

За прошедшую неделю квартиры в Барнауле уже подорожали на 15−20%, отмечает гендиректор агентства «Династия 24» Дмитрий Дворядкин. Часть сделок идут в авральном режиме, а многие и вовсе срываются. Несмотря на такие настроения, покупательский интерес к недвижимости не ослабевает, хотя некоторые предложения повысились в цене до 500 тыс. рублей.

Дмитрий Дворядкин. Анна Зайкова.

«Люди активно ищут варианты, куда вложить деньги. Скупают все подряд: квартиры, дома, гаражи, дачи. Еще одна тенденция: какое-то время не будет сделок с привлечением ипотечных средств. Мы же продолжаем работать в штатном режиме, и думаю, ситуация не настолько сложная, как может показаться со стороны. Сделки есть и их станет еще больше. На мой взгляд, гораздо тяжелее было в апреле 2020 года, когда всех закрыли на самоизоляцию из-за коронавируса», — отметил риэлтор.

Дмитрий Дворядкин пояснил: сейчас дорожает не только вторичное жилье, но и новостройки. Ряд девелоперов добавили по 600 тыс. рублей к стоимости своих квартир. А некоторые закрыли продажи, чтобы сориентироваться в постоянно меняющихся обстоятельствах и понять, куда будет развиваться рынок.

Он добавил: стоит заранее подыскать для себя интересные варианты, так как сейчас с недвижимостью оставаться лучше, чем с наличными деньгами на руках.

Рынок подстроится

Руководитель агентства недвижимости «Миэль» Вадим Руссков уверен, что в сложившейся ситуации главное — не поддаваться паническим настроениям.

Вадим Руссков , компания «МИЭЛЬ» Фото предоставлено компанией «МИЭЛЬ»

«Рынок — есть рынок. Он обязательно подстроится. Не исключено, что в ближайшее время будут корректировки в строну снижения стоимости недвижимости. И здесь одной из основных причин все же выступает поднятие Центробанком ключевой ставки», — пояснил эксперт.

Он добавил, что в ближайшее время рынок недвижимости стабилизируется. И нынешнее снятие жителями Алтайского края своих объектов с продажи не сможет внести смуту в его развитие.

«Мы зафиксировали данное явление на вторичном рынке, но оно не имеет настолько массового характера, чтобы серьезно повлиять на общую картину. Продлится это недолго, и уже скоро все вернется на круги своя», — заметил Руссков.

Статистика , график. СС0

Что касается новостроек, то агентство прогнозирует небольшой рост цен, но это будет связано скорее с непрекращающимся с прошлого года увеличением стоимости строительных материалов. Девелоперы вынуждены подстраиваться.

«Со стороны может показаться, что застройщики будут поднимать цены на пустом месте, но это не так. Увеличение стоимости квадратного метра если и продолжится, то по вполне объективным причинам», — отметил спикер.

Вадим Руссков подчеркнул: нужно дождаться отклика рынка недвижимости. Только после этого можно будет делать более долгоиграющие и точные прогнозы. Например, в какую сторону его качнет этой весной.

Виды Барнаула.

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