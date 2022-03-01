Сбербанк и ВТБ крупно повысили ставки по потребкредитам

Сбербанк повысил ставки по потребительским кредитам до 21,9−29,9% с 12,9−21,7%, а ВТБ — до 15,9−29,9% с 5,9−13,8%, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на информацию от банков.

Напомним, ранее ЦБ экстренно увеличил ключевую ставку на 10,5 процентного пункта — до 20% годовых. Также с целью поддержки банков на фоне санкций до 30 июня приостановил ограничение на полную стоимость потребкредита.

«Согласно информации на сайте Сбербанка, ставки по потребительским кредитам были повышены до 21,9−29,9% годовых с 12,9−21,7%. Ранее ставка по потребительским ссудам зависела от суммы кредитования и срока, сейчас банк предлагает одинаковые ставки для всех сумм, разбивка по срокам убрана. ВТБ повысил ставку с 5,9−13,8% до 15,9−29,9% годовых», — отмечает агентство.

Накануне ВТБ повысил ставки по ипотеке на 4 процентных пункта — минимальная ставка по кредиту на новостройки и готовое жилье составит 15,3%.

Сбербанк увеличил стоимость ипотеки на новостройки и вторичное жилье на 7,3 процентного пункта — до 18,6% годовых.

Банки также повысили ставки по вкладам в рублях: максимальная доходность по ним в обеих кредитных организациях составляет 18%.

Кстати, еще в январе 2022 года россиянам предрекли резкий рост платы по ипотеке, причины тогда назывались другие.