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Жизнь

Володин попросил бизнес не наживаться на людях хотя бы во время санкций

Спикер Госдумы Вячеслав Володин обратился в своем Telegram к представителям российского бизнеса с просьбой временно пересмотреть свои приоритеты.

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.
Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.
duma.gov.ru

Володин отметил, что в это непростое время, когда против России идет «беспрецедентная экономическая война», необходимо «внимательнее относиться друг к другу, помогать».

«Многие вспоминают 90-е, запасаясь продуктами питания, создавая повышенный спрос. Но сегодня время другое. Никого не оставят один на один с проблемами. Продовольственная безопасность обеспечена. Ажиотаж на руку спекулянтам. Давайте вспомним: два года назад в начале пандемии такое тоже было, потом все нормализовалось», — напомнил спикер.

При этом, подчеркнул он, кто-то отдает последнее, собирая гуманитарную помощь для беженцев, а кто-то повышает цены для своих сограждан.

«Бизнесу ни в коем случае нельзя наживаться на людях, необходимо пересмотреть подходы, самим инициировать решения, которые снимут проблемы, пусть и ценой личной прибыли <…> Еще раз хочу подчеркнуть: тот, кто раньше думал о прибыли, в нынешней ситуации должен думать о людях и нашей стране. О сохранении рабочих мест, о расширении производства, учитывая бегство с российского рынка иностранных компаний», — обратился Володин к предпринимателям.

По его словам, сейчас у всех жителей России появился шанс сделать страну сильнее, экономику — эффективнее, а жизнь — более справедливой.

Кстати, накануне Володин не поверил, что цены в России растут из-за санкций.

Ранее в Алтайском крае к выявлению спекулянтов подключили прокуратуру, ФАС, МВД и ФСБ.

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