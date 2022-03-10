Спикер Госдумы не поверил, что цены в России растут из-за санкций

Спикер Госдумы Вячеслав Володин не поверил в то, что цены на продукты и другие жизненно важные товары в России растут из-за санкций, обвала курса рубля и ухода иностранных компаний. По его мнению, стоимость товаров завышается искусственно.

Производителям, которые «прикрываются санкциями», он пригрозил наказанием, пишет РБК.

«Вопросы касаются прежде всего продуктов питания, стоимость которых в ряде регионов увеличилась почти вдвое. Также выросли цены на детское питание, подгузники и лекарства. У всех есть понимание: в условиях ограничительных мер, введённых в отношении нашей страны, некоторые товары могут дорожать. Например, за счет повышения курса валюты или перебоев в поставках из других государств. Но когда речь идет о продукции, которая производится и потребляется в России, искусственно повышать цены, прикрываясь санкциями, недопустимо», — написал Володин в своем Telegram.

По информации политика, поставщики располагают необходимыми запасами товаров, дефицита нет.

Володин также анонсировал обсуждение 10 марта вопроса повышения цен на пленарном заседании Думы с участием главы Федеральной антимонопольной службы Максима Шаскольского.

«Планируем провести анализ всей цепочки — от производства до продажи товаров — с целью выявления фактов необоснованного роста цен. Наживаться на людях недопустимо, за такое необходимо наказывать», — заявил спикер Госдумы.

По сообщению Росстата, в начале марта цены на продукты в среднем выросли на 2,2%.

Ранее появился список компаний, которые могут национализировать из-за ухода с российского рынка.