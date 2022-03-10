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Экономика

Спикер Госдумы не поверил, что цены в России растут из-за санкций

Спикер Госдумы Вячеслав Володин не поверил в то, что цены на продукты и другие жизненно важные товары в России растут из-за санкций, обвала курса рубля и ухода иностранных компаний. По его мнению, стоимость товаров завышается искусственно.

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.
Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.
duma.gov.ru

Производителям, которые «прикрываются санкциями», он пригрозил наказанием, пишет РБК.

«Вопросы касаются прежде всего продуктов питания, стоимость которых в ряде регионов увеличилась почти вдвое. Также выросли цены на детское питание, подгузники и лекарства. У всех есть понимание: в условиях ограничительных мер, введённых в отношении нашей страны, некоторые товары могут дорожать. Например, за счет повышения курса валюты или перебоев в поставках из других государств. Но когда речь идет о продукции, которая производится и потребляется в России, искусственно повышать цены, прикрываясь санкциями, недопустимо», — написал Володин в своем Telegram.

По информации политика, поставщики располагают необходимыми запасами товаров, дефицита нет.

Володин также анонсировал обсуждение 10 марта вопроса повышения цен на пленарном заседании Думы с участием главы Федеральной антимонопольной службы Максима Шаскольского.

«Планируем провести анализ всей цепочки — от производства до продажи товаров — с целью выявления фактов необоснованного роста цен. Наживаться на людях недопустимо, за такое необходимо наказывать», — заявил спикер Госдумы.

По сообщению Росстата, в начале марта цены на продукты в среднем выросли на 2,2%.

Ранее появился список компаний, которые могут национализировать из-за ухода с российского рынка.

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