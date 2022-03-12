В Алтайском крае к выявлению спекулянтов подключили прокуратуру, ФАС, МВД и ФСБ

В начале марта в Алтайском крае наблюдался ажиотажный спрос населения на ряд товаров. Чтобы в таких условиях не происходило «спекулятивных манипуляций», к контролю цен подключили силовые ведомства — об этом сообщил Константин Слюсарь, замначальника управления края по развитию предпринимательства заявили на заседании правительства региона.

В начале марта спрос на сахар, соль, крупы и подсолнечное масло увеличился в три-четыре раза, рассказал Константин Слюсарь. В отдельных магазинах фиксировались пустые полки на товары бюджетной категории — разобрали, в частности, сахар.

Между тем, начало марта — не то время, когда обычно раскупают сахар, а торговля им запасается.

«И поэтому торговля не готова была к ажиотажному спросу и по факту вынуждена была работать с колес, перестраивать логистические цепочки, оперативно замещать те контракты, которые были на поставку товаров, замещать выпадающие товары. На текущий день в крупных сетях запасы сахара составляют один-два-три дня. По другим категориям продовольственных товаров запасы 2 месяца. По непродовольственным запасы от 38 до 77 дней», — сказал Слюсарь.

Барнаульцы покупают сахар. Анна Зайкова , altapress.ru

Константин Слюсарь также объяснил, что в условиях ажиотажного спроса и возможных спекулятивных манипуляций ведется оперативный мониторинг цен вместо со всеми правоохранительными органами края. Это делается «для того, чтобы эти действия очень жестко пресекать».

«Здесь мы работаем в плотной связке и с прокуратурой, и с ФАС, и с силовыми ведомствами, включая МВД и ФСБ. В общем-то такая практика взаимодействия есть, мы это оперативно контролируем и отрабатываем», — отметил чиновник.

Ценник в «Мария-Ра».

Надо сказать, что Слюсарь определения спекуляции не дал. И ранее жестко расправляться со спекулянтами пообещал депутатам Госдумы глава ФАС России. Он рассказал, что коррекция цен отличается от спекуляции.

«Там, где идет скупка поддонами сахара и гречки, чтобы за углом их продавать, что мы видим иногда — это спекуляция, и это будем выявлять и наказывать», — заверил глава ФАС, сообщает «МК».

При этом выступавший на заседании алтайского правительства Константин Слюсарь признал и наличие объективных причин для повышения цен. Одна из них, в частности, рост ключевой ставки Центробанка с 9,5 до 20%. Это вызвало резкое удорожание банковских кредитов, а поставщики сегодня перешли на предоплату.

Напомним, ранее altapress.ru рассказал об инфляции за первую неделю после спецоперации в Украине. В частности, говядина подорожала на 2,96%, молоко — на 3,1%, сметана на 3,75%.