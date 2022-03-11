Цены на продукты в алтайских магазинах после начала спецоперации пробивают потолок

Алтайкрайстат 10 марта опубликовал оперативные сведения о средних ценах на потребительские товары на 4 марта. Сравнение с предыдущей опубликованной информацией ведомства — от 25 февраля — показывает: больше всего в регионе подорожал сахар.

Дорожает тесто

«Вчера была свидетелем истерики в пекарне, когда продавщица посчитала килограмм теста за 150 рублей, хотя две недели назад было 105 рублей. Говорит, что маргарин подорожал в два раза», — рассказал altapress.ru очевидец.

Между тем, опубликованные данные крайстата такого роста в цене маргарина пока не отмечают. На 25 февраля маргарин стоил в среднем 183,09 рублей за кило, на 4 марта — 184,27 рубля.

Впрочем, стоит иметь в виду, что Алтайкрайстат приводит сведения на 4 февраля, а с этого времени ситуация могла резко измениться.

В российских супермаркетах переклеивают ценники. Разницу видно на фото. соцсети

Лидеры роста

Но другие товары за первую неделю после начала спецоперации подорожали более существенно. Говядина — на 2,96%. По данным на 4 марта она стоит в среднем по краю 415,85 рублей за килограмм. Дороже всего говядина в Барнауле — 428,93 рубля.

Поднялись в цене сосиски-сардельки — на 1,7%, в среднем по краю цена килограмма — 404,33 рубля. Продолжает дорожать и сливочное масло — за неделю цена возросла на 0,84% и теперь килограмм стоит 668,55 рублей.

Молоко пастеризованное подорожало на 3,1% (средняя цена 73,07 рублей литр), сметана на 3,75 (до 236,02 рубля), сычужные сыры — с 618,34 рублей за кило до 626,38 рублей. Пшено — на 2,39% (до 56,03 рубля), рис на 3% (83,96 рублей), гречка на 0,5% (до 101,05 рублей).

Некоторые другие виды продовольствия подорожали незначительно. Другие, наоборот, даже подешевели — например, свинина — на 1,94 рубля, куры охлажденные — на 12 копеек, черный чай — на 2 рубля, мука — на 26 копеек и стиральный порошок — на 3,5 рубля.

В одном из супермаркетов Барнаула 10 марта. Altapress.ru

Несладкий рост

Но больше всего вырос в цене сахар-песок — на 7%. По данным на 4 марта он стоил 61,17 рублей кило.

О том, что сахар дорожает, сейчас сообщают интернет-ресурсы по всей стране. По данным Росстата, в среднем по стране рост за неделю (с 26 февраля по 4 марта) составил 3,3%. В 22 регионах он подорожал на 5−13,9%.

Но это не все — его буквально сметают с полок жители Челябинской, Омской, Ярославской областей, а также Башкирии. И, похоже, в Алтайском крае тоже. По данным правительства края, спрос на сахар возрос в 3−4 раза.

В Башкирии местный министр торговли объяснил, что сахар растет в цене и исчезает из магазинов так как повысился спрос. Это связано с тем, что многие российские предприятия, производящие продукты питания, ранее покупали сахар у иностранных производителей, а сейчас у них такой возможности нет — покупают у российских. Его комментарий приводит РИА «Новости».

Барнаульцы покупают сахар. Анна Зайкова , altapress.ru

Экономист из Ярославля считает, что сахар исчезает из-за ажиотажного спроса — люди скупают его, потому что ожидают роста цен. А сахар — тот товар, который может храниться долго.

Большинство региональных чиновников утверждают, что дефицита сахара не ожидается — об этом же заявили и власти края. Между тем, еще 4 марта торговые сети на совещании в Минсельхозе 4 марта сообщили о рисках дефицита сахара на полках, пишет «Коммерсантъ».

По данным Росстата, с 26 февраля по 4 марта инфляция в России ускорилась до 2,22%, неделей раньше показатель составлял 0,45%.