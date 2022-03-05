Власти успокоили скупающих сахар жителей Алтайского края

Возникают единичные перебои, вызванные ажиотажным спросом, но бизнес старается оперативно перекрывать дополнительными поставками, уверяют власти.
«Без сахара не останемся», — успокоил автор канала, близкого к правительству.
Также вопрос обеспечения розничных сетей сахаром обсудили на федеральном межведомственном штабе по вопросам продовольственной безопасности и стабилизации цен.
Отмечается увеличение спроса, но все крупнейшие сахарные производства выполняют обязательства, взятые перед торговыми сетями, и отгружают продукцию в соответствии с контрактами.
В некоторых магазинах, как писал altapress.ru, есть ограничения на покупку сахара. Например, в «Ашане» — не более 20 кг.
Ранее «Черемновский сахарный завод» до 31 июля обещал не повышать цены на свою продукцию.