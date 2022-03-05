5 марта -3°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Потребитель

Власти успокоили скупающих сахар жителей Алтайского края

Торговые сети Алтайского края обеспечены запасами сахара и его регулярно поставляют в магазины, пишет Telegram-канал «Ленина, 59» со ссылкой на краевое управление по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры.

Барнаульцы покупают сахар.
Барнаульцы покупают сахар.
Анна Зайкова, altapress.ru

Возникают единичные перебои, вызванные ажиотажным спросом, но бизнес старается оперативно перекрывать дополнительными поставками, уверяют власти.

«Без сахара не останемся», — успокоил автор канала, близкого к правительству.

Также вопрос обеспечения розничных сетей сахаром обсудили на федеральном межведомственном штабе по вопросам продовольственной безопасности и стабилизации цен.

Отмечается увеличение спроса, но все крупнейшие сахарные производства выполняют обязательства, взятые перед торговыми сетями, и отгружают продукцию в соответствии с контрактами.

Барнаульцы покупают сахар.
Барнаульцы покупают сахар.
Анна Зайкова, altapress.ru

В некоторых магазинах, как писал altapress.ru, есть ограничения на покупку сахара. Например, в «Ашане» — не более 20 кг.

Ранее «Черемновский сахарный завод» до 31 июля обещал не повышать цены на свою продукцию.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость