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Экономика

Алтайский завод первым присоединился к заморозке цен на социально значимый продукт

«Черемновский сахарный завод», входящий в ГК «Доминант», до 31 июля не будет повышать цены на свою продукцию. Как сообщает «Интерфакс», в настоящий момент к заморозке цен присоединились все крупные производители страны.

На Черемновском сахарном заводе.
На Черемновском сахарном заводе.
Олег Богданов

Помимо «Доминанта», у которого кроме «Черемновского сахарного завода» на Алтае есть еще шесть аналогичных предприятий по стране, скорректировать свою торгово-сбытовую политику (ТСП) решили 19 компаний.

Все они устанавливают фиксированную цену на сахар, который поставляется в розничную торговлю со склада завода-производителя и упакован в мешки по 50 кг на условиях 100% предоплаты. При этом наценка дистрибьюторов не должна превышать 5%.

Данное условие будет действовать до 31 июля 2022 года.

Черемновский сахарный завод завершает сезон переработки сырья
Черемновский сахарный завод завершает сезон переработки сырья
Анна Зайкова

Зачем такая мера

В начале февраля Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России рекомендовала производителям сахара скорректировать свои показатели. Сделано это для того, чтобы сдержать рост цен в розничном звене.

«Мы предлагаем производителям указать в своих ТСП, которые размещаются на официальных сайтах организаций, цену на сахар, реализуемый в организации розничной торговли. Таким образом, процесс ценообразования будет более прозрачным», — заявляли в пресс-службе ФАС.

Регулятор также предложил производителям установить максимальную торговую наценку для дистрибьюторов, приобретающих сахар для поставки в организации розничной торговли, и ввести запрет на перепродажу этого сахара третьим лицам.

Черемновский сахарный завод завершает сезон переработки сырья
Черемновский сахарный завод завершает сезон переработки сырья
Анна Зайкова

Сколько стоит сахар

По данным Алтайкрайстата на 11 февраля, килограмм сахара в регионе в среднем стоил 56,9 рублей.

Самый дорогой сахар в Бийске — 60 рублей за килограмм.

Ранее altapress.ru уже сообщал о серьезном росте цен на сливочное масло.

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