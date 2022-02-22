Алтайский завод первым присоединился к заморозке цен на социально значимый продукт

Помимо «Доминанта», у которого кроме «Черемновского сахарного завода» на Алтае есть еще шесть аналогичных предприятий по стране, скорректировать свою торгово-сбытовую политику (ТСП) решили 19 компаний.
Все они устанавливают фиксированную цену на сахар, который поставляется в розничную торговлю со склада завода-производителя и упакован в мешки по 50 кг на условиях 100% предоплаты. При этом наценка дистрибьюторов не должна превышать 5%.
Данное условие будет действовать до 31 июля 2022 года.
Зачем такая мера
В начале февраля Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России рекомендовала производителям сахара скорректировать свои показатели. Сделано это для того, чтобы сдержать рост цен в розничном звене.
«Мы предлагаем производителям указать в своих ТСП, которые размещаются на официальных сайтах организаций, цену на сахар, реализуемый в организации розничной торговли. Таким образом, процесс ценообразования будет более прозрачным», — заявляли в пресс-службе ФАС.
Регулятор также предложил производителям установить максимальную торговую наценку для дистрибьюторов, приобретающих сахар для поставки в организации розничной торговли, и ввести запрет на перепродажу этого сахара третьим лицам.
Сколько стоит сахар
По данным Алтайкрайстата на 11 февраля, килограмм сахара в регионе в среднем стоил 56,9 рублей.
Самый дорогой сахар в Бийске — 60 рублей за килограмм.
Ранее altapress.ru уже сообщал о серьезном росте цен на сливочное масло.