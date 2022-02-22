Алтайский завод первым присоединился к заморозке цен на социально значимый продукт

«Черемновский сахарный завод», входящий в ГК «Доминант», до 31 июля не будет повышать цены на свою продукцию. Как сообщает «Интерфакс», в настоящий момент к заморозке цен присоединились все крупные производители страны.

Помимо «Доминанта», у которого кроме «Черемновского сахарного завода» на Алтае есть еще шесть аналогичных предприятий по стране, скорректировать свою торгово-сбытовую политику (ТСП) решили 19 компаний.

Все они устанавливают фиксированную цену на сахар, который поставляется в розничную торговлю со склада завода-производителя и упакован в мешки по 50 кг на условиях 100% предоплаты. При этом наценка дистрибьюторов не должна превышать 5%.

Данное условие будет действовать до 31 июля 2022 года.

Черемновский сахарный завод завершает сезон переработки сырья Анна Зайкова

Зачем такая мера

В начале февраля Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России рекомендовала производителям сахара скорректировать свои показатели. Сделано это для того, чтобы сдержать рост цен в розничном звене.

«Мы предлагаем производителям указать в своих ТСП, которые размещаются на официальных сайтах организаций, цену на сахар, реализуемый в организации розничной торговли. Таким образом, процесс ценообразования будет более прозрачным», — заявляли в пресс-службе ФАС.

Регулятор также предложил производителям установить максимальную торговую наценку для дистрибьюторов, приобретающих сахар для поставки в организации розничной торговли, и ввести запрет на перепродажу этого сахара третьим лицам.

Черемновский сахарный завод завершает сезон переработки сырья Анна Зайкова

Сколько стоит сахар

По данным Алтайкрайстата на 11 февраля, килограмм сахара в регионе в среднем стоил 56,9 рублей.

Самый дорогой сахар в Бийске — 60 рублей за килограмм.

Ранее altapress.ru уже сообщал о серьезном росте цен на сливочное масло.