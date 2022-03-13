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Автоновости

Рост числа угонов и стоимости КАСКО: прогнозы страховщиков на фоне санкций

Запрет на поставки автомобилей и запчастей в Россию приведет к росту угонов машин с целью разбора, а также к повышению стоимости КАСКО, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на опрошенных страховщиков.

Автомобиль.
Автомобиль.
открытые источники (CC0)

Директор департамента по работе с автобизнесом «Росгосстраха» Сергей Кириченко напомнил, что ряд производителей остановили поставки новых автомобилей и запасных частей в Россию.

«Автомобили, которые успели пройти таможенное оформление до 24 февраля, должны попасть в автосалоны официальных дилеров, но в условиях волатильности курсов дилеры корректируют отпускные цены. Стоимость на некоторые модели, особенно в секторе эконом-класса, растет стремительно — в 1,5−2 раза», — отметил он.

Директор направления по управлению портфелем КАСКО «Росгосстраха» Ольга Асташкина уточнила, что ситуация негативно отразится на статистике угонов, особенно в наиболее востребованных сегментах моделей и марок машин.

«С учетом текущей ситуации включение риска „хищение“ в страховой полис актуально как никогда», — уверена она.

В пресс-службе «АльфаСтрахования» также отметили, что при условии дефицита запчастей есть опасность увеличения количества попыток мошенничества и угонов автомобилей.

Система страхования в России работает без сбоев.
Система страхования в России работает без сбоев.
СС0.

При этом автомобилистов предупредили, что им стоит готовиться к неизбежному повышению стоимости полисов КАСКО.

Эксперты уточнили, что в условиях ослабления курса рубля и общей неопределенности станции техобслуживания автомобиля поднимают расценки на работу и на запасные части, что ведет к удорожанию ремонта — этот фактор, как и статистика угонов, также влияет на ценообразование в автостраховании.

«Также стоит учитывать, что, как правило, срок действия договора — 1 год. В условиях нестабильной экономики это означает повышенные инфляционные риски. Ведь сейчас страховщик берет на себя риск, что, например, правое переднее крыло автомобиля определенной марки будет стоить в декабре 2022 не 10 тысяч рублей, как сейчас, а гораздо больше. При том, что сегодня никто не может предсказать, будет ли оно стоит 50 тысяч или 100, или еще больше», — подчеркнула Асташкина.

Ранее россиян предупредили о скором возможном дефиците автозапчастей.

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