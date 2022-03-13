На сколько подешевеет бензин в России, рассказал эксперт

Первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал заявил РИА «Новости» , что снижение розничной стоимости бензина в России вряд ли будет долгим.

Ранее сообщили, что в России начал дешеветь бензин из-за падения оптовых цен.

Сигал отметил, что максимальный потенциал снижения розничной стоимости бензина — 3−4 рубля за литр, а затем цена скорректируется ростом.

По его словам, текущее снижение цен на бензин продиктовано событиями на международной арене, но при этом сдерживающим фактором их падения, а также фактором роста в будущем будет недавнее поднятие ключевой ставки до 20%.

«Едва ли понижение будет носить массовый или долгосрочный характер, ожидать падения более чем на 3−4 рубля не следует. И это понижение в какой-то момент вернется откатом роста, поскольку законтрактованные мартовские оптовые закупки топлива на АЗС сменятся апрельскими, а они будут дороже из-за масштабного повышения ключевой ставки», — пояснил эксперт.

Если эмбарго на экспорт нефти и нефтепродуктов продолжит действовать, могут произойти более фундаментальные изменения.