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Экономика

Контроль за ценами на топливо усилят на заправках в Алтайском крае

В Алтайском крае начнут выявлять нарушителей, завышающих цены на топливо, сообщает региональная ФАС.

АЗС, бензин.
АЗС, бензин.
CC0

Напомним, ранее ФАС России поручила региональным управлениям усилить контроль за ценами на топливо.

«Поручение центрального аппарата поступило в алтайское краевое управление. В настоящее время проводится анализ ситуации. В случае выявления признаков нарушения антимонопольного законодательства будут приняты меры реагирования», — рассказали в ведомстве.

В первую очередь проанализируют ситуацию с ценами на автомобильные бензины АИ-92, АИ-95, дизельное топливо и сжиженные углеводородные газы.

Также особое внимание уделят мониторингу запасов по каждому поставщику топлива и их доле на рынках нефтепродуктов.

Заседания штабов, на которых займутся разбором результатов анализа, будут проходить еженедельно.

Ранее россиян предупредили о подорожании бензина на заправках в любой момент.

Кстати, Алтайский край оказался в хвосте рейтинга по доступности бензина.

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