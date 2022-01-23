Контроль за ценами на топливо усилят на заправках в Алтайском крае

В Алтайском крае начнут выявлять нарушителей, завышающих цены на топливо, сообщает региональная ФАС.

Напомним, ранее ФАС России поручила региональным управлениям усилить контроль за ценами на топливо.

«Поручение центрального аппарата поступило в алтайское краевое управление. В настоящее время проводится анализ ситуации. В случае выявления признаков нарушения антимонопольного законодательства будут приняты меры реагирования», — рассказали в ведомстве.

В первую очередь проанализируют ситуацию с ценами на автомобильные бензины АИ-92, АИ-95, дизельное топливо и сжиженные углеводородные газы.

Также особое внимание уделят мониторингу запасов по каждому поставщику топлива и их доле на рынках нефтепродуктов.

Заседания штабов, на которых займутся разбором результатов анализа, будут проходить еженедельно.

Ранее россиян предупредили о подорожании бензина на заправках в любой момент.

Кстати, Алтайский край оказался в хвосте рейтинга по доступности бензина.