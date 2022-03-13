«Биржа импортозамещения». Минпромторг запустил новый сервис

Минпромторг РФ сообщил в своем Telegram о запуске «Биржи импортозамещения» на базе Государственной информационной системы промышленности (ГИСП).

Интернет-решения для предпринимателей и самозанятых граждан

«В связи со значительным повышением спроса на отечественную промышленную продукцию, Минпромторг России, «Газпромбанк» и «Агентство по технологическому развитию» запускают новый онлайн-сервис «Биржа импортозамещения«", — говорится в сообщении.

С помощью сервиса заказчики смогут публиковать запросы на приобретение промышленной продукции, запасных частей и комплектующих.

Поставщики смогут направлять свои ценовые предложения и предлагать аналоги без дополнительных затрат, согласований и посредников.

В Минпромторге назвали преимущества площадки:

широкая база поставщиков , автоматическая рассылка приглашений к торгам;

автоматическая рассылка приглашений к торгам; проверка поставщиков и предлагаемой продукции на соответствие требованиям заказчика;

экосистема цифровых продуктов для уменьшения трудозатрат поставщиков , включая дополнительные финансовые сервисы , такие как банковская гарантия , факторинг , лизинг.

«Следующим этапом развития сервиса станет масштабная работа с каталогизацией и унификацией позиций, а также применение алгоритмов машинного обучения», — подчеркнули в министерстве.

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