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Экономика

«Биржа импортозамещения». Минпромторг запустил новый сервис

Минпромторг РФ сообщил в своем Telegram о запуске «Биржи импортозамещения» на базе Государственной информационной системы промышленности (ГИСП).

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CC0

«В связи со значительным повышением спроса на отечественную промышленную продукцию, Минпромторг России, «Газпромбанк» и «Агентство по технологическому развитию» запускают новый онлайн-сервис «Биржа импортозамещения«", — говорится в сообщении.

С помощью сервиса заказчики смогут публиковать запросы на приобретение промышленной продукции, запасных частей и комплектующих.

Поставщики смогут направлять свои ценовые предложения и предлагать аналоги без дополнительных затрат, согласований и посредников.

В Минпромторге назвали преимущества площадки:

  • широкая база поставщиков, автоматическая рассылка приглашений к торгам;
  • проверка поставщиков и предлагаемой продукции на соответствие требованиям заказчика;
  • экосистема цифровых продуктов для уменьшения трудозатрат поставщиков, включая дополнительные финансовые сервисы, такие как банковская гарантия, факторинг, лизинг.

«Следующим этапом развития сервиса станет масштабная работа с каталогизацией и унификацией позиций, а также применение алгоритмов машинного обучения», — подчеркнули в министерстве.

Ранее алтайский производитель бытовой химии предложил альтернативу Domestos и Persil.

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