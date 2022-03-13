«Биржа импортозамещения». Минпромторг запустил новый сервис

«В связи со значительным повышением спроса на отечественную промышленную продукцию, Минпромторг России, «Газпромбанк» и «Агентство по технологическому развитию» запускают новый онлайн-сервис «Биржа импортозамещения«", — говорится в сообщении.
С помощью сервиса заказчики смогут публиковать запросы на приобретение промышленной продукции, запасных частей и комплектующих.
Поставщики смогут направлять свои ценовые предложения и предлагать аналоги без дополнительных затрат, согласований и посредников.
В Минпромторге назвали преимущества площадки:
- широкая база поставщиков, автоматическая рассылка приглашений к торгам;
- проверка поставщиков и предлагаемой продукции на соответствие требованиям заказчика;
- экосистема цифровых продуктов для уменьшения трудозатрат поставщиков, включая дополнительные финансовые сервисы, такие как банковская гарантия, факторинг, лизинг.
«Следующим этапом развития сервиса станет масштабная работа с каталогизацией и унификацией позиций, а также применение алгоритмов машинного обучения», — подчеркнули в министерстве.
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