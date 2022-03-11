«Постучим по дереву»: алтайский производитель бытовой химии предложил альтернативу Domestos и Persil

Бийская компания «Химэкс плюс», выпускающая моющие и числящие средства, 1 апреля начнет монтаж новой упаковочной линии в мелкую тару. Это позволит улучшить фасовку продукцию и увеличить объемы. В условиях санкций производитель рассчитывает на повышенный спрос.

«Химэкс плюс» — своеобразный наследник «Полиэкса». Военно-промышленный гигант уже на закате своего существования выпускал бытовую химию, в частности, пасту для стирки и уборки. Бийчане говорят, что продукция была довольно популярной.

Андрей Волков,

генеральный директор компании «Химэкс плюс»:

Это была разработка белорусской института бытовой химии. «Полиэкс» ее тиражировал. Пасту была очень востребована, продавалась везде в Алтайском крае. Когда комбинат развалился, нам достались оборудование и технологии. Начинали с одного вида продукции, сейчас у нас четыре вида различных паст. Для стирки это очень качественная вещь. Мы ее модернизировали под современные требования. Паста прошлых лет, например, пахла аммиаком. Потребители такой запах воспринимали плохо.

Андрей Волков уверяет: бийская паста — не хуже брендовых стиральных порошков мировых производителей. Учитывая, что основные компании отказались от поставок в Россию, спрос может увеличиться.

Андрей Волков,

генеральный директор компании «Химэкс плюс»:

Можно сплюнуть через плечо и постучать по дереву. Конечно, мы рассчитываем на вторую волну импортозамещения. В стирке мы на это готовы.

Уборка. CCO

На этой неделе стало известно, что мировой производитель бытовой химии и продуктов питания Unilever (бренды Dove, Axe, Rexona, «Чистая Линия», Domestos, Cif и другие) приостановит экспорт продукции в Россию, поставки произведенных внутри страны товаров будут продолжаться, но под пристальным контролем британо-нидерландская компании.

Ранее о своем уходе с российского рынка заявили крупнейшие гиганты Coca-Cola и PepsiCo.