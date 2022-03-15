Китайский вариант перспективного развития соцсетей предрекли России

Россию ожидает китайский вариант развития соцсетей на фоне блокировки Instagram и Facebook, считает генеральный директор маркетингового агентства Tech Marketing Group, советник Центра компетенций НТИ по технологиям хранения и анализа больших данных на базе МГУ Мария Пешкова, сообщает РИА Новости .

Специалист напомнила, что после аналогичной блокировки социальных сетей в Китае только 30% граждан продолжили пользоваться социальными сетями с помощью сервисов VPN, благодаря чему в стране появилось множество новых мессенджеров и сервисов для публикации контента.

«IT-компании будут создавать и выводить на российский рынок новые продукты, успех которых зависит от того, насколько качественно они смогут закрыть новые потребности пользователей», — пояснила аналитик.

По словам Пешковой, многие предприятия малого и среднего бизнеса в России базировались именно в Instagram, «однако с блокировкой одной площадки отроются новые возможности и перспективы развития на российском рынке», пишет Lenta.ru.

Ранее председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что YouTube будет заблокирован в России, если не будет следовать закону.