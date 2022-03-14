Что грозит российским пользователям Instagram и Facebook в случае признания соцсетей экстремистскими. Мнения экспертов

С 14 марта Роскомнадзор блокирует доступ к Instagram (Meta Platforms Inc., также обслуживает работу Facebook, в отношении которого аналогичное решение уже приняли — сейчас использование площадки возможно только в обход блокировки) за распространение «информации, содержащей призывы к насилию против российских граждан, в том числе военнослужащих», пишет «Коммерсант».

Генпрокуратура уже обратилась в суд с требованием признать компанию экстремистской. Следственный комитет возбудил против компании дело о публичных призывах к экстремизму и содействии терроризму (ст. 280, ст. 205.1 УК РФ).

После решения суда

Пока соцсети Meta просто заблокированы, для пользователей нет опасности, считает руководитель правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

«Заявление Генпрокуратуры поступило в Верховный суд, у Facebook есть представители в России, они получат возможность участвовать в слушаниях и потом обжаловать решение. В экстремистский список организацию включат только после вступления в силу решения суда. Если это произойдет, тогда могут быть последствия», — говорит эксперт.

Ответственность за профиль

Если суд поддержит прокуратуру, пользователи не будут нести ответственность за наличие профиля в соцсетях, заявил «Интерфаксу» председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

Инстаграм. ССО

Транзакции и свобода

Юристы проекта «Сетевые свободы» предупреждают о запрете на любые денежные транзакции в адрес компаний, подконтрольных Meta.

А также для тех, кто компании не платил. Юристы не исключают уголовной ответственности — например, за участие в деятельности экстремистской организации (ч. 2 ст. 282.2 УК РФ, до шести лет лишения свободы).

«Требование удалять аккаунты и прекращать пользоваться прямо пока нигде не прописывается, но даже приложения могут быть сочтены экстремистскими материалами, а их использование квалифицировано как участие в деятельности», — считают юристы.

В мировой практике нет прецедентов по признанию соцсетей экстремистскими.

«Обычно таковыми признают общественные организации и религиозные объединения. Но в законе есть формулировка „и иные организации“, которой прокуратура воспользовалась», — отмечает юрист Анастасия Буракова.

И ее иск, скорее всего, будет удовлетворен, считает эксперт.

Факт регистрации

«Если Meta признают экстремистской организацией, то любые взаимодействия с продуктами компании — даже факт регистрации в соцсети — может быть истолкован как участие в деятельности экстремистской организации. Я уже не говорю про распространение ссылок, использование иконок соцсетей — все может быть наказуемо», — прогнозирует юрист.

Логотипы и арест

Юристы «Сетевых свобод» считают, что использование логотипов Facebook, FB Messenger, Instagram и WhatsApp может попасть под ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ (пропаганда или публичное распространение символики экстремистских организаций, арест до 15 суток для граждан).

Также они напоминают — при упоминании организации нужно будет маркировать ее как экстремистскую под угрозой ч. 2 ст. 13.15 КоАП РФ (штраф до 2,5 тыс. руб. для граждан).

Социальные сети. unsplash.com.

Мнение депутата о WhatsApp

Внесенное в Роскомнадзор представление Генпрокуратуры о блокировке социальной сети Instagram не касается мессенджера WhatsApp, заявил председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн, пишет РИА Новости.

«Внесенное в Роскомнадзор представление Генпрокуратуры о блокировке Instagram не касается WhatsApp. Решение о запрете остальных продуктов Meta может быть принято только в суде, куда Генпрокуратура также обратилась с требованием признать холдинг экстремистской организации», — написал Хинштейн в своем Telegram-канале.

Парламентарий также считает — пользователям, ведущим блоги в заблокированных на территории России соцсетях, не стоит опасаться обвинений в пособничестве экстремизму, блогер — «лишь квартирант в чужом доме», пишет «Парламентская газета».

Александр Хинштейн в Барнауле в 2009 году. Анна Зайкова

<Мнение парламентария было опубликовано еще 11 марта.>

Выборы

Использование соцсетей Meta может помешать также участию граждан в выборах.

За финансирование экстремистской организации предусмотрен запрет баллотироваться в течение трех лет после признания ее таковой.

Ограничения действуют для граждан, оказавших помощь организации за год до признания ее экстремистской. Таким образом, гипотетически тот факт, что множество российских политиков заказывали рекламу в соцсетях во время выдвижения в Госдуму, может сыграть с ними злую шутку.

Показательные дела

В целом эксперты считают — уголовные дела против пользователей если и будут появляться, то скорее точечно.

Скорее всего, будет заведено несколько показательных дел, чтобы россияне не пользовались иностранными сервисами, на которые у государства нет инструмента давления.