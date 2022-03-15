Глава комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил РИА «Новости» , что YouTube будет заблокирован в России, если не будет следовать закону.

Ранее сообщили, что YouTube заблокировал каналы российских СМИ.

В понедельник, 14 марта, Роскомнадзор потребовал от Google незамедлительно восстановить доступ к каналам «Советское телевидение. Гостелерадиофонд» и «Советское радио. Гостелерадиофонд».

«YouTube должен следовать закону, либо будет заблокирован», — прокомментировал ситуацию Клишас.

Депутат Госдумы Антон Горелкин заявил, что список нарушений YouTube уже очень внушительный.

По его словам, сервис отказывается удалять 2501 материал противозаконной и деструктивной направленности, а также проигнорировал требования удалить 2387 материалов с недостоверной информацией о спецоперации в Донбассе.

При этом, отметил Горелкин, YouTube практически в реальном времени осуществляет цензуру в отношении российских пользователей и российских СМИ.

Ранее видеохостинг удалил все каналы «Соловьев Live» и приостановил все способы монетизации на своей платформе в России.