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Политика

YouTube удалил все каналы «Соловьев Live»

Видеохостинг YouTube удалил основной и резервный каналы «Соловьев Live». На канал известного телеведущего Владимира Соловьева были подписаны больше миллиона человек.

Владимир Соловьев.
Владимир Соловьев.
Скришот видео Соловьёв LIVE

О блокировке сообщил сам Соловьев в своем Telegram-канале.

«YouTube удалил основной и резервный каналы проекта „Соловьев Live“. Уже через 5 часов мы выйдем в прямой эфир Соловьев Live. Выйдем несмотря на войну, которую проекту объявил YouTube и Google. Ссылку на YouTube трансляцию мы разместим непосредственно перед эфиром», — написал он.

Перейдя по ссылке, можно обнаружить, что теперь прямой эфир Владимир Соловьев ведет с канала «Урал Live».

«Соловьев Live» — авторская политическая программа журналиста и ведущего Владимира Соловьева. В своих эфирах он в прямом эфире подключается к корреспондентам и обсуждает новости с экспертами, пишет ТАСС.

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