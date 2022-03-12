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YouTube блокирует каналы российских СМИ. Попал под раздачу и «Вечерний Ургант»

Youtube начал блокировку российских СМИ и медия, которые, по мнению хостинга, финансируются российским государством. Также он отключил все способы монетизации для российских блогеров.

Дмитрий Красилов на шоу "Вечерний Ургант".
Дмитрий Красилов на шоу "Вечерний Ургант".
Скрншот с видео на канале "Вечерний Ургант" в youtube.com

О немедленной блокировке в своем Твиттере заявил пресс-секретарь компании Фаршад Шадлу.

По словам Шадлу, с видеохостинга будут удалены материалы о событиях на Украине, которые не соответствуют политике сервиса, пишет РБК.

«Мы также блокируем каналы YouTube, связанные с российскими финансируемыми государством СМИ, по всему миру», — добавил он.

Уже сейчас на Youtube невозможно открыть следующие каналы: «Первый канал», «Россия 1», «Россия 24», «ТНТ», «НТВ», «Пятый», «RT», «Москва 24», «РБК», «РИА Новости», RT, Sputnik, МИА «Россия сегодня», РБК и даже развлекательную программу «Вечерний Ургант».

При нажатии на канал на экране появляется «красное» предупреждение: «Этот канал недоступен для просмотра в вашей стране».

Также 10 марта YouTube приостановил для российских пользователей все функции монетизации, среди которых подписка Premium, спонсорство, суперчат, суперстикеры и «мерч». Сервис направил предупреждение об этом российским авторам.

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