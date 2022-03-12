YouTube блокирует каналы российских СМИ. Попал под раздачу и «Вечерний Ургант»

О немедленной блокировке в своем Твиттере заявил пресс-секретарь компании Фаршад Шадлу.
По словам Шадлу, с видеохостинга будут удалены материалы о событиях на Украине, которые не соответствуют политике сервиса, пишет РБК.
«Мы также блокируем каналы YouTube, связанные с российскими финансируемыми государством СМИ, по всему миру», — добавил он.
Уже сейчас на Youtube невозможно открыть следующие каналы: «Первый канал», «Россия 1», «Россия 24», «ТНТ», «НТВ», «Пятый», «RT», «Москва 24», «РБК», «РИА Новости», RT, Sputnik, МИА «Россия сегодня», РБК и даже развлекательную программу «Вечерний Ургант».
При нажатии на канал на экране появляется «красное» предупреждение: «Этот канал недоступен для просмотра в вашей стране».
Также 10 марта YouTube приостановил для российских пользователей все функции монетизации, среди которых подписка Premium, спонсорство, суперчат, суперстикеры и «мерч». Сервис направил предупреждение об этом российским авторам.