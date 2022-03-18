Россиянам назвали опасности VPN, о которых они не знали

Кашкин отметил, что спрос на использование VPN сейчас крайне высок: это законно и дает возможность пользоваться заблокированными соцсетями и сайтами.

Однако, предупредил эксперт, технология таит в себе несколько технических опасностей. Прежде всего речь идет о бесплатных сервисах.

«Они зачастую без нашего ведома передают массу информации о конкретном пользователе, использующего VPN, в том числе логины, пароли и персональные данные. При этом крайне велик перечень организаций, заинтересованных в подобной информации», — уточнил Кашкин.

Он пояснил, что любая услуга стоит денег — либо платить за нее непосредственно, либо оплачивать косвенно.

Самый безобидный вариант — рекламные вставки, которые позволяют сервису монетизировать работу. При плохом варианте происходит кража личной информации.

Ранее altapress.ru рассказал, что такое VPN-сервисы, для чего они нужны и можно ли пользоваться ими в России.