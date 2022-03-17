17 марта
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В России начали продавать услугу по установке VPN

Сервисы бесплатных объявлений полны предложений по установке VPN-сервисов для обхода блокировки Facebook и Instagram, пишет РБК.

Смартфон.
Смартфон.
unsplash.com

Стоимость подписки на популярный VPN-сервис составляет от 50 до 500 руб. на период от месяца до года в зависимости от объявления.

В некоторых отдельно предлагается оплатить выезд специалиста и подключение сервиса.

За подключение к VPN-серверу продавцы могут просить 500 руб., за аренду виртуального сервера на зарубежных площадках и его настройку — 3 тыс. руб.

С помощью какого VPN-сервиса будет организован доступ, в объявлении, как правило, не указано.

Роскомнадзор с 25 февраля начал замедлять скорость доступа, а с 4 марта полностью заблокировал Facebook в России. С 14 марта ведомство также заблокировало Instagram.

В России уже заблокировано около 20 популярных сервисов VPN, и Роскомнадзор намерен продолжить эту работу, заявил председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.

VPN (англ. Virtual Private Network — виртуальная частная сеть) — это безопасное зашифрованное подключение пользователя к сети, которое позволяет подключиться к нужным ресурсам через промежуточную точку в другой стране и защитить трафик от анализа внутри исходной страны.

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