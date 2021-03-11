Forbes указал приложения, ворующие данные банковских карт

Он активировал установку вредоносных программ — чаще всего это был AlienBot, воровавший банковские данные пользователей, пишет Forbes.
Вместе с тем у юзеров, которые могли установить эти приложения, программы в гаджетах почти наверняка остались. Их нужно как можно скорее удалить и провести полную ревизию устройства на наличие подозрительного софта.
Черный список
В черном списке — приложения Cake VPN, Pacific VPN, eVPN, BeatPlayer, QR/Barcode Scanner MAX, Music Player, tooltipnatorlibrary и QRecorder.
Все они могли получить удаленный доступ к зараженным устройствам.
Рекомендации
Всем, кто сталкивался с этими программами, рекомендовано проверить банковские счета на подозрительную активность, а также сменить пароли для входа в мобильный банк, пишет News.ru.
Между тем эксперты уверены, что возвращение опасных приложений под другими названиями — лишь вопрос времени.
Ранее в список опасных приложений эксперты включили AppleProtect, Axgle, Buzz, Google Play Service, Idea Security, SecurIt, Service, Settings, wallpaper girls, Wifi Pasword Cracker.