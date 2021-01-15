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15 января
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Потребитель

Специалисты рекомендовали срочно удалить несколько опасных приложений. Список

Пользователям смартфонов назвали несколько опасных приложений, которые рекомендуется немедленно удалить с устройств, сообщает Forbes со ссылкой на специалистов по IT-безопасности из компании Check Point.

Смартфон. Телефон.
Смартфон. Телефон.
СС0

В список опасных приложений эксперты включили AppleProtect, Axgle, Buzz, Google Play Service, Idea Security, SecurIt, Service, Settings, wallpaper girls, Wifi Pasword Cracker.

Эти приложения могут быть носителями вредоносного трояна Rogue, который предоставляет злоумышленникам контроль над зараженным устройством и позволяет красть личные данные пользователей, в том числе фотографии, информацию о местоположении, контакты и переписку.

С помощью трояна киберпреступники могут звонить и отправлять сообщения с телефонов жертв, делать снимки экрана, удалять файлы и устанавливать приложения. Rogue также предоставляет злоумышленникам доступ к микрофону и камере на зараженном устройстве, пишет Lenta.ru.

Обнаружившим на своем телефоне одно из перечисленных приложений рекомендовано немедленно удалить его, а затем установить надежный антивирус.

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